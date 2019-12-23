Пытаюсь сделать, чтобы эксперт ставил на графике рисунок с папка -images. Но не получается. Где допущена ошибка? Код представляю.
Попробуйте задать последние два параметра не как нули. К примеру:
// Expert Advisor file //--- string bmpfile = "\\Images\\leon.bmp"; // OnInit -------------------------------------------- int OnInit() { ObjectCreate ( 0, "Bitmap", OBJ_BITMAP, 0, iTime(Symbol(), Period(), 10), iOpen(Symbol(), Period(), 10) ); ObjectSetString ( 0, "Bitmap", OBJPROP_BMPFILE, 0, bmpfile ); ObjectSetInteger( 0, "Bitmap", OBJPROP_XSIZE, 300 ); ObjectSetInteger( 0, "Bitmap", OBJPROP_YSIZE, 100 ); Print( "checked" ); //--- return(0); } // OnTick -------------------------------------------- void OnTick() { //--- return; } // OnDeinit ------------------------------------------ void OnDeinit(const int reason) { ObjectDelete( "Bitmap" ); //--- return; } // End -----------------------------------------------
- www.mql5.com
Почти получилось.
Но только одну картинку .bmp ставит. Который выложил в zip-архиве.
А другие картинки .bmp не хочет. Которые конвертировал с JPEG
В чем может быть дело?
string label_name="name"; string root ="\\Images\\dollar.bmp"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { bool created=ObjectCreate(0,label_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0); ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,0); ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,0); bool set=ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_BMPFILE,0,root); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- удалим объект с графика ObjectDelete(0,label_name); } //+------------------------------------------------------------------+
может я не так конвертирую?
делал в онлайн-конвертерах.
Странно, почему только эту картинку ставит. Что в нем такого что бот его одобряет?))
может есть другие bmp файлы??
Почти получилось.
Но только одну картинку .bmp ставит. Который выложил в zip-архиве.
А другие картинки .bmp не хочет. Которые конвертировал с JPEG
В чем может быть дело?
Надо было выложить те, которые не хочет.
может я не так конвертирую?
делал в онлайн-конвертерах.
Странно, почему только эту картинку ставит. Что в нем такого что бот его одобряет?))
может есть другие bmp файлы??
Предположу что при конвертации какие-либо галочки надо отжать, чтобы формат bmp был рабоче-колхозный без примочек, но странно. Попробуйте просто в пайнт через буфер обмена скопировать картинку. пайнт то должен нормальные bmp-шки создавать, не подводил.
аа)))) сумел таки,
надо сделать .bmp файлы определенной глубины цвета.
на онлайн конвертере указал глубину = 8 bpp
и рисунок ставится )))
теперь осталось сделать чтоб картинка была за графиком.
Добавил код
ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_BACK,True);
и рисунок встал на заднем плане))
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Добрый день!
Господа программисты, где ошибка?
Пытаюсь сделать, чтобы эксперт ставил на графике рисунок с папка -images/
Но не получается.
Где допущена ошибка?
В папке Images(MQL) есть картинка leon.bmp, где то 10 кб.