Оптимизация. Граничные Условия Параметров - страница 3
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Я одно не пойму зачем портировать в другой язык? - смысл? если давным - давно была большая разница в производительности между С++ и МТ4, то сейчас между С++ и МТ5 минимум разницы в производительности, а писать свой тестер или искать аналог - смысл?
Вот я также посчитал, как Максим. Но писать могу пока лишь в С++,MQL:
если свободно владееш С++/C# то портировать(или делать сразу там) вычислительную/сигнальную там в более универсальном языке как раз разумно - чтобы крутить/вертеть/использовать в других вещах. Мир не ограничен же одним только MT.
и конечно легенды опровергать не буду :-)
ps/ положа руку на сердце - "стандратная библиотека MQL" и STL+boost несопоставимо-несравнимые вещи..
Если мин и макс значения параметров известны (иначе как нормировать?), то что мешает задать и шаг (или даже несколько, для разных этапов оптимизации)?
А задача найти мин/макс/шаг для произвольного параметра автоматически — утопична. Встроенная в голову нейросеть решит ее на несколько порядков быстрее любой фермы с любымы ГА и опенцл. Особенно, если все писалось самостоятельно.
Вот вот, я тоже вывод такой делаю. Без предварительной подготовки, в которую входит и определение ГУ, нечего с моделью делать. Т.е. надо понимать суть заложенных в неё идей, тогда и задание ГУ пар-ров, и анализ результатов от этого будет плясать.
Вот я также посчитал, как Максим. Но писать могу пока лишь в С++,MQL:
не вопрос, ответьте себе, что у Вас есть готового на С++/С# для тестирования стратегий, для получения исторических данных, для визуализации, если столько же сколько у меня - ровно ноль, тогда еще раз повторюсь - быстрее готовые проекты С++/С# оборачивать в .dll (или другим способом сделать обмен данными) и тестировать в тестере МТ5
если есть готовая методика тестирования в С++/С# - тогда наоборот будет быстрее .... да сложно сказать, что будет быстрее - быстрее будет найти биржевое API и добавить это в С++/С#, т.е. Метатрейдер Вам просто не нужен изначально
подводных камней нет... за исключением того, что нужно полностью писать код под расчеты на OpenCL , если кратко то вот https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page25#comment_14116172
языки разные, много отличий, постоянно будете изобретать, что то, если код на MQL сами писали, то можно еще как то портировать, если код чужой, то времени потратите очень много, как писал выше - прикручивайте .dll к MQL и пользуйтесь всем, что дает терминал, производительность в MQL при подключении .dll не потеряете
Что-то я пока не въехал чего надо изобретать и что надо изучать. Ходят слухи что уже давно всё есть.
Обыкновенный Визуал. Подключаем CNTK и работаем не парясь. Это не реклама, но на нинзе есть с# и эти библиотеки туда как родные становиться. (Ну или как родные)
Просто пишешь что лезет в голову, и не особо паришься.
Что-то я пока не въехал чего надо изобретать и что надо изучать. Ходят слухи что уже давно всё есть.
Обыкновенный Визуал. Подключаем CNTK и работаем не парясь. Это не реклама, но на нинзе есть с# и эти библиотеки туда как родные становиться. (Ну или как родные)
Просто пишешь что лезет в голову, и не особо паришься.
ну и? я что пишу уже третий раз как минимум, берете готовую библиотеку и прикручиваете к MQL и гоняете тудым-сюдым данные, а не наоборот, как предлагали - делаете свой тестер в C# и тянете в него исторические данные в .csv и там тестируете
какая реклама? библиотеки на Шарпе "прикручиваются" к MQL, вообще без проблем, еще проще чем на С++, не нужно даже сигнатуры импортируемых функций писать в MQL5
библиотеки на Шарпе "прикручиваются" к MQL, вообще без проблем, еще проще чем на С++, не нужно даже сигнатуры импортируемых функций писать в MQL5
А как это сделать? Это очень хорошая новость. У меня все коды на си#. Если бы можно было как-то прикручивать библиотеки было бы здорово! Вообще си# более гибкий. Если бы удалось сделать то что вы пишите я бы прыгал от счастья.
А как это сделать? Это очень хорошая новость. У меня все коды на си#. Если бы можно было как-то прикручивать библиотеки было бы здорово! Вообще си# более гибкий. Если бы удалось сделать то что вы пишите я бы прыгал от счастья.
можно, но с существенными ограничениями. Методы вызываемые из MQL исключительно статичные и так далее. Зато просто - можно что из студии писать, что из метаэдитор, можно упихать в один проект.
Есть статьи, анонсы, темы на форуме - просто в поиск по форуму "C#" должно выдавать
А как это сделать? Это очень хорошая новость. У меня все коды на си#. Если бы можно было как-то прикручивать библиотеки было бы здорово! Вообще си# более гибкий. Если бы удалось сделать то что вы пишите я бы прыгал от счастья.
первое сообщение топика пп.10
https://www.mql5.com/ru/forum/285631