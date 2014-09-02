ПРОДАЙТЕ 3 СОВЕТНИКА
- Нужны 3 советника
- Прибыльный советник!!!!
- Помогите - я новичек
Нужны 3 советника. Один за 1000р, другой в районе 500р, третий 200р. Все три советника должны зарабатывать хоть сколько нибудь. Жду ваших заявок.
Смотрите там: Маркет >>>
Смотрите там: Маркет >>>
Нужны 3 советника. Один за 1000р, другой в районе 500р, третий 200р. Все три советника должны зарабатывать хоть сколько нибудь. Жду ваших заявок.
"Продайте рупь за 3 копейки"
Не по сегодняшнему курсу, а по наилучшему для рубля:
1000р = $40
500p = $20
200p =$8
Вы всерьез полагаете что за ЭТИ деньги может быть написано хоть что то доброго слова стоящее? Речь ведь идет не о массово продающейся копии, а об индивидуально для вас написанной работе с передачей исходного кода. Я правильно понял?
Да, какую-нить хрень можно собрать (за 1000р) из имеющейся у каждого программера наработки. Но, если вы хотите Зарабатывать, то будьте любезны вначале вложиться - назначьте достойную цену. "За бутылку" никто напрягаться не станет, получите товар соответствующий цене, в тоге потратитесь много раз, ничего при этом не заработав.
Или, если так уж хочется обойтись мизером вложений, смотрите Маркет, там есть и по 10 и по 20.
"Продайте рупь за 3 копейки"
Не по сегодняшнему курсу, а по наилучшему для рубля:
1000р = $40
500p = $20
200p =$8
Вы всерьез полагаете что за ЭТИ деньги может быть написано хоть что то доброго слова стоящее? Речь ведь идет не о массово продающейся копии, а об индивидуально для вас написанной работе с передачей исходного кода. Я правильно понял?
Да, какую-нить хрень можно собрать (за 1000р) из имеющейся у каждого программера наработки. Но, если вы хотите Зарабатывать, то будьте любезны вначале вложиться - назначьте достойную цену. "За бутылку" никто напрягаться не станет, получите товар соответствующий цене, в тоге потратитесь много раз, ничего при этом не заработав.
Или, если так уж хочется обойтись мизером вложений, смотрите Маркет, там есть и по 10 и по 20.
Проблема в том что и дорогостоящие разработки, скорее всего тоже не смогут "зарабатывать".
Нужны 3 советника. Один за 1000р, другой в районе 500р, третий 200р. Все три советника должны зарабатывать хоть сколько нибудь. Жду ваших заявок.
Ну вообще это звучит смешно и нелепо. Не из-за маленьких цен, нет-нет, тысяча рублей это и есть справедливая рыночная цена наработок.
Забавно то, что зачем вам три? почему вы сами назначили цены по нисходящей? Вот это смешно.
Что вы ожидаете от них? Зачем вам это вообще все? что у вас в голове?
Нужны 3 советника. Один за 1000р, другой в районе 500р, третий 200р.
Привет. а за сколько можно продать советника вот с такими результатами. пару дней как написал. на реале не тестил.
За год набивает деп в 10 000 % )))
Что останавливает самому опробовать работу этого советника на реале?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования