VPS не работает миграция
Перенес сервер в другую локацию. То же самое, эксперт добавляется и тут же удаляется, как в логах выше.
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MT5 build 2280 - MQL5 VPS Migrate issue
Khima Hathia Gorania, 2019.12.16 02:55Since build 2280 I cannot migrate any EAs to MQL5 VPS server.
On the VPS tab I click MIGRATE, and I get a message saying "MiGRATION SUCCESSFUL", but the EA attached to the chart does not migrate.
In the VPS journal, I can see a message "Expert xxxx removed" (see attached image).
Anyone else having the same issue?
Начиная с воскресенья (15.12.2019) не работает миграция EA на VPS.
В субботу по-видимому было обновление платформы на хостинге, т.к. робот прислал сообщение, что он закрыт. После этого не могу сделать миграцию.
Пишет, что все прошло успешно, но по логам видно, что мигрировали только чарты.
Делаю миграцию всего.
Вот логи:
В логах экспертов с хостинга что-нибудь пишется?
Из Ваших логов хостингового терминала видно, что эксперты мигрировали (вернее, один и тот же эксперт на 2 графиках), загрузились, потом
выгрузились. Должны быть какие-то следы в логах экспертов
В логах экспертов с хостинга что-нибудь пишется?
Из Ваших логов хостингового терминала видно, что эксперты мигрировали (вернее, один и тот же эксперт на 2 графиках), загрузились,
потом выгрузились. Должны быть какие-то следы в логах экспертов
В логах экспертов нету вообще никаких следов, только то, что они загрузились с такими-то параметрами. Дальше всё.
Пробовал поставить вывод сообщения на OnInit. Ничего не выводится, также как и не отправляются push-уведомления.
По всей видимости даже не доходит до OnInit.
В англоязычной ветке, пользователь даже попытался новый сервер оформить - с тем же результатом.
В логах экспертов нету вообще никаких следов, только то, что они загрузились с такими-то параметрами. Дальше всё.
Пробовал поставить вывод сообщения на OnInit. Ничего не выводится, также как и не отправляются push-уведомления.
По всей видимости даже не доходит до OnInit.
В англоязычной ветке, пользователь даже попытался новый сервер оформить - с тем же результатом.
Пожалуйста вставьте в виде КОДА (кнопка ) ОБА лог файла виртуального хостинга:
- Терминал — записи о всех событиях, происходящих в платформе, включая торговые операции.
- Эксперты — информация о работе советников и индикаторов.
Пожалуйста вставьте в виде КОДА (кнопка ) ОБА лог файла виртуального хостинга:
- Терминал — записи о всех событиях, происходящих в платформе, включая торговые операции.
- Эксперты — информация о работе советников и индикаторов.
Прикладываю файл с логами с 13 декабря по сегодня.
Прикладываю файл с логами с 13 декабря по сегодня.
Вижу что Ваш советник вообще не сообщает о причине ошибки.
ПОжалуйста покажите блок OnInit() советника (можно в личном сообщении).
Вижу что Ваш советник вообще не сообщает о причине ошибки.
ПОжалуйста покажите блок OnInit() советника (можно в личном сообщении).
int OnInit() { if (IsTester()) TesterHideIndicators(true); if (I_ShowInfoForm) { ClrScheme.SetScheme(3); // Основаня форма frm.Init(1, StringFormat("Money Rates ver. %s", I_Ver)); frm.SetSubWindow("MR_SW"); frm.Show(30,30); // ставим признак необходимости первой прорисовки формы robot.r_mon.SetChanged(true); } // 1. настройки логирования logs.SendEmail(I_SendEmail); logs.SendPush(I_SendPush); logs.UsePrint(I_UseJournal); // 2. загружаем параметры из ресурсов robot.SetParams(s_params); ENUM_RISK_MODE rm; #ifdef NO_RISK_ON_FORM_AND_INPUT rm = RM_FIRST_APPLIED; #else rm = I_RiskLevel; #endif // 3. инициализация и все проверки int init_res = robot.Init(I_ShowOnly, false, I_VersionInfo, I_Pairs, I_LotSizeMode, I_ManualLotSize, rm, I_Deviation, I_Magic_SELL, I_Magic_BUY); if (init_res == INIT_SUCCEEDED) { logs.Log(StringFormat("%s: Started MoneyRates %s, pair %s", "MR", I_Ver, _Symbol)); OnTick(); } else { logs.Log(StringFormat("%s: Error on Starting MoneyRates %s, pair %s", "MR", I_Ver, _Symbol)); } return(init_res); } bool CLog::LogByParams(const string i_Log, const bool i_UsePrint = false, const bool i_ToFile = false, const bool i_SendPush = false, const bool i_SendEmail = false, const bool i_SendAlert = false) { bool res = true; if (i_UsePrint) Print(i_Log); if (m_UseFile && i_ToFile) { // для лога формируем свою строку c доп данными res &= ToFile(StringFormat("%s: %s\r\n", TimeToString(TimeTradeServer(), TIME_DATE | TIME_SECONDS), i_Log)); } if (i_SendPush && !IsTester()) res &= SendPush(i_Log); if (i_SendEmail && !IsTester()) res &= SendEmail(i_Log); if (i_SendAlert && !IsTester()) res &= SendAlert(i_Log); return(res); } bool CLog::Log(const string i_Log) { return(LogByParams(i_Log, m_UsePrint, m_UseFile, m_SendPush, m_SendEmail, m_SendAlert)); }
Сделайте гарантированную обработку всех ошибок и вывод сообщений в журнал при ошибке.
Сделайте гарантированную обработку всех ошибок и вывод сообщений в журнал при ошибке.
Все ошибки гарантированно обрабатываются и выводятся в методе robot.init(...).
Все, чего не было в роботе до сегодняшнего дня - это сообщения о том, что ошибок нет. Сегодня я добавил его, но сообщения не появляется.
Сейчас добавлю вывод сообщения после каждой строки в onInit. Посмотрю, что получится.
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Начиная с воскресенья (15.12.2019) не работает миграция EA на VPS.
В субботу по-видимому было обновление платформы на хостинге, т.к. робот прислал сообщение, что он закрыт. После этого не могу сделать миграцию.
Пишет, что все прошло успешно, но по логам видно, что мигрировали только чарты.
Делаю миграцию всего.
Вот логи: