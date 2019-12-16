VPS не работает миграция

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Начиная с воскресенья (15.12.2019) не работает миграция EA на VPS.

В субботу по-видимому было обновление платформы на хостинге, т.к. робот прислал сообщение, что он закрыт. После этого не могу сделать миграцию.

Пишет, что все прошло успешно, но по логам видно, что мигрировали только чарты.

Делаю миграцию всего.

Вот логи:

MR      0       01:44:18.497    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2280 started (MetaQuotes Software Corp.)
MO      0       01:44:18.498    Terminal        Windows Server 2012 R2 (build 9600) x64, IE 11, RDP, Intel Xeon  E5-2620 v4 @ 2.10GHz, Memory: 52380 / 65422 Mb, Disk: 421 / 464 Gb, GMT+1
KM      0       01:44:18.498    Terminal        C:\Hosting\instances\A18597C2C9DA065EDFC0669E7A17958E
IN      0       01:44:18.498    Terminal        launched with C:\Hosting\instances\A18597C2C9DA065EDFC0669E7A17958E\start.ini
NE      0       01:44:18.516    Experts expert MoneyRatesOwn (#NAS100,Daily) loaded successfully
RG      0       01:44:18.529    Experts expert MoneyRatesOwn (CHFJPY,Daily) loaded successfully
LS      0       01:44:19.201    Network '5160290': authorized on Swissquote-Server through Access Point 7
JK      0       01:44:19.302    Network '5160290': terminal synchronized with Swissquote Bank SA
GG      0       01:44:19.302    Network '5160290': trading has been enabled - hedging mode
HR      0       01:44:20.504    Network '5160290': scanning network for access points
DG      0       01:44:22.348    Experts expert MoneyRatesOwn (CHFJPY,Daily) removed
NP      0       01:44:22.535    Experts expert MoneyRatesOwn (#NAS100,Daily) removed
MI      0       01:44:22.536    Terminal        '5160290': 2 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disabled
HH      0       01:44:24.587    Terminal        RAM: 83 Mb reserved, 150 Mb committed
LR      0       01:44:35.160    Network '5160290': ping to current access point Europe RU is 94.59 ms [next point Europe UK is 16.92 ms]
QS      0       01:44:35.161    Network '5160290': scanning network finished
OK      0       01:44:35.161    Network '5160290': auto connecting to a better access point with 99 % quality (previous: 90 %)
CG      1       01:44:35.161    Network '5160290': connection to Swissquote-Server lost
OS      0       01:44:35.716    Network '5160290': authorized on Swissquote-Server through Europe UK (ping: 16.92 ms)
RK      0       01:44:35.739    Network '5160290': terminal synchronized with Swissquote Bank SA
OD      0       01:44:35.739    Network '5160290': trading has been enabled - hedging mode
GM      0       01:44:35.741    Terminal        '5160290': 2 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disabled
CF      0       01:44:37.660    Terminal        '5160290': 2 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to Europe UK is 16.92 ms
HR      0       01:44:37.665    Terminal        RAM: 83 Mb reserved, 151 Mb committed
ND      0       01:44:52.223    Network '5160290': ping to current access point Europe UK is 16.98 ms
CQ      0       01:46:19.894    Virtual Hosting close command received
CH      0       01:46:19.904    Terminal        exit with code 0
DL      0       01:46:19.905    Network '5160290': disconnected from Swissquote-Server
JD      0       01:46:19.916    Terminal        stopped
LK      0       01:53:49.102    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2280 started (MetaQuotes Software Corp.)
LE      0       01:53:49.104    Terminal        Windows Server 2012 R2 (build 9600) x64, IE 11, RDP, Intel Xeon  E5-2620 v4 @ 2.10GHz, Memory: 52376 / 65422 Mb, Disk: 421 / 464 Gb, GMT+1
ED      0       01:53:49.104    Terminal        C:\Hosting\instances\A18597C2C9DA065EDFC0669E7A17958E
OD      0       01:53:49.104    Terminal        launched with C:\Hosting\instances\A18597C2C9DA065EDFC0669E7A17958E\start.ini
KO      0       01:53:49.128    Experts expert MoneyRatesOwn (#NAS100,Daily) loaded successfully
NN      0       01:53:49.145    Experts expert MoneyRatesOwn (CHFJPY,Daily) loaded successfully
EE      0       01:53:49.829    Network '5160290': authorized on Swissquote-Server through Access Point 7
JR      0       01:53:49.930    Network '5160290': terminal synchronized with Swissquote Bank SA
GM      0       01:53:49.930    Network '5160290': trading has been enabled - hedging mode
CD      0       01:53:51.158    Network '5160290': scanning network for access points
KQ      0       01:53:52.971    Experts expert MoneyRatesOwn (CHFJPY,Daily) removed
JJ      0       01:53:53.142    Experts expert MoneyRatesOwn (#NAS100,Daily) removed
GS      0       01:53:53.143    Terminal        '5160290': 2 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disabled
MS      0       01:53:55.195    Terminal        RAM: 83 Mb reserved, 150 Mb committed
JH      0       01:54:05.814    Network '5160290': ping to current access point Europe RU is 94.72 ms [next point Europe UK is 16.84 ms]
QH      0       01:54:05.815    Network '5160290': scanning network finished
OP      0       01:54:05.815    Network '5160290': auto connecting to a better access point with 99 % quality (previous: 90 %)
CH      1       01:54:05.815    Network '5160290': connection to Swissquote-Server lost
EI      0       01:54:06.365    Network '5160290': authorized on Swissquote-Server through Europe UK (ping: 16.84 ms)
IQ      0       01:54:06.386    Network '5160290': terminal synchronized with Swissquote Bank SA
HM      0       01:54:06.386    Network '5160290': trading has been enabled - hedging mode
OD      0       01:54:06.388    Terminal        '5160290': 2 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disabled
CL      0       01:54:08.299    Terminal        '5160290': 2 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to Europe UK is 16.84 ms
CL      0       01:54:08.306    Terminal        RAM: 83 Mb reserved, 151 Mb committed
KJ      0       01:54:22.861    Network '5160290': ping to current access point Europe UK is 16.88 ms
 

Перенес сервер в другую локацию. То же самое, эксперт добавляется и тут же удаляется, как в логах выше.

 

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MT5 build 2280 - MQL5 VPS Migrate issue

Khima Hathia Gorania, 2019.12.16 02:55

Since build 2280 I cannot migrate any EAs to MQL5 VPS server.
On the VPS tab I click MIGRATE, and I get a message saying "MiGRATION SUCCESSFUL", but the EA attached to the chart does not migrate.
In the VPS journal, I can see a message "Expert xxxx removed" (see attached image).
Anyone else having the same issue?
 
Maksim Emeliashin:

Начиная с воскресенья (15.12.2019) не работает миграция EA на VPS.

В субботу по-видимому было обновление платформы на хостинге, т.к. робот прислал сообщение, что он закрыт. После этого не могу сделать миграцию.

Пишет, что все прошло успешно, но по логам видно, что мигрировали только чарты.

Делаю миграцию всего.

Вот логи:

В логах экспертов с хостинга что-нибудь пишется?

Из Ваших логов хостингового терминала видно, что эксперты мигрировали (вернее, один и тот же эксперт на 2 графиках), загрузились, потом выгрузились. Должны быть какие-то следы в логах экспертов

 
Slava:

В логах экспертов с хостинга что-нибудь пишется?

Из Ваших логов хостингового терминала видно, что эксперты мигрировали (вернее, один и тот же эксперт на 2 графиках), загрузились, потом выгрузились. Должны быть какие-то следы в логах экспертов

В логах экспертов нету вообще никаких следов, только то, что они загрузились с такими-то параметрами. Дальше всё.

Пробовал поставить вывод сообщения на OnInit. Ничего не выводится, также как и не отправляются push-уведомления.

По всей видимости даже не доходит до OnInit.

В англоязычной ветке, пользователь даже попытался новый сервер оформить - с тем же результатом.

 
Maksim Emeliashin:

В логах экспертов нету вообще никаких следов, только то, что они загрузились с такими-то параметрами. Дальше всё.

Пробовал поставить вывод сообщения на OnInit. Ничего не выводится, также как и не отправляются push-уведомления.

По всей видимости даже не доходит до OnInit.

В англоязычной ветке, пользователь даже попытался новый сервер оформить - с тем же результатом.

Пожалуйста вставьте в виде КОДА (кнопка  Code) ОБА лог файла виртуального хостинга:

  • Терминал — записи о всех событиях, происходящих в платформе, включая торговые операции.
  • Эксперты — информация о работе советников и индикаторов.
 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста вставьте в виде КОДА (кнопка  ) ОБА лог файла виртуального хостинга:

  • Терминал — записи о всех событиях, происходящих в платформе, включая торговые операции.
  • Эксперты — информация о работе советников и индикаторов.

Прикладываю файл с логами с 13 декабря по сегодня.

Файлы:
_logs.zip  16 kb
 
Maksim Emeliashin:

Прикладываю файл с логами с 13 декабря по сегодня.

Вижу что Ваш советник вообще не сообщает о причине ошибки.

ПОжалуйста покажите блок OnInit() советника (можно в личном сообщении).

 
Vladimir Karputov:

Вижу что Ваш советник вообще не сообщает о причине ошибки.

ПОжалуйста покажите блок OnInit() советника (можно в личном сообщении).

int OnInit()
  {
      if (IsTester())
        TesterHideIndicators(true);
        
      if (I_ShowInfoForm)
      {
         ClrScheme.SetScheme(3); 
         // Основаня форма
         frm.Init(1, StringFormat("Money Rates ver. %s", I_Ver));
         frm.SetSubWindow("MR_SW");
         frm.Show(30,30);
         // ставим признак необходимости первой прорисовки формы
         robot.r_mon.SetChanged(true);
      }


     // 1. настройки логирования
     logs.SendEmail(I_SendEmail);
     logs.SendPush(I_SendPush);
     logs.UsePrint(I_UseJournal);
     
     // 2. загружаем параметры из ресурсов
     robot.SetParams(s_params);
     
     ENUM_RISK_MODE rm;
     #ifdef NO_RISK_ON_FORM_AND_INPUT
       rm = RM_FIRST_APPLIED;
     #else
       rm = I_RiskLevel;
     #endif 
      
     // 3. инициализация и все проверки
     int init_res = robot.Init(I_ShowOnly, false, I_VersionInfo, I_Pairs, I_LotSizeMode, I_ManualLotSize, rm, I_Deviation, I_Magic_SELL, I_Magic_BUY);
     if (init_res == INIT_SUCCEEDED)
     {
        logs.Log(StringFormat("%s: Started MoneyRates %s, pair %s", "MR", I_Ver, _Symbol));
        OnTick();
     }
     else
     {
        logs.Log(StringFormat("%s: Error on Starting MoneyRates %s, pair %s", "MR", I_Ver, _Symbol));
     }
     return(init_res);
   
  }


bool CLog::LogByParams(const string i_Log, const bool i_UsePrint = false, const bool i_ToFile = false, 
                       const bool i_SendPush = false, const bool i_SendEmail = false,
                       const bool i_SendAlert = false)
{
   bool res = true;
   
   if (i_UsePrint)
      Print(i_Log);
      
   if (m_UseFile && i_ToFile)   
   {
      // для лога формируем свою строку c доп данными
      res &= ToFile(StringFormat("%s: %s\r\n", TimeToString(TimeTradeServer(), TIME_DATE | TIME_SECONDS), i_Log));
   }
   if (i_SendPush && !IsTester())
     res &= SendPush(i_Log);
   if (i_SendEmail && !IsTester())
     res &= SendEmail(i_Log);  
   if (i_SendAlert && !IsTester())
     res &= SendAlert(i_Log);  
   return(res);  
}

bool CLog::Log(const string i_Log)
{
   return(LogByParams(i_Log, m_UsePrint, m_UseFile, m_SendPush, m_SendEmail, m_SendAlert));
}
 
Maksim Emeliashin:

Сделайте гарантированную обработку всех ошибок и вывод сообщений в журнал при ошибке.

 
Vladimir Karputov:

Сделайте гарантированную обработку всех ошибок и вывод сообщений в журнал при ошибке.

Все ошибки гарантированно обрабатываются и выводятся в методе robot.init(...).

Все, чего не было в роботе до сегодняшнего дня - это сообщения о том, что ошибок нет. Сегодня я добавил его, но сообщения не появляется.

Сейчас добавлю вывод сообщения после каждой строки в onInit. Посмотрю, что получится.

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