Сервисдеск работает?
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у меня такое чувство, что там сейчас 1 человек сидит работает.
у меня такое чувство, что там сейчас 1 человек сидит работает.
и это не человек, это робот
Кто сталкивался с такой проблемой - заявку на вывод отправил, висит уже неделю, на замке, другие суммы вывел уже, а одна висит (в тот же кошелек). Сервисдеск вообще ноль эмоций на 4 сообщения в разное время в одном тикете.
у меня висит такой вывод как замороженный с 12 числа.
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Andrey F. Zelinsky, 2019.12.12 09:46
Здравствуйте. При выводе на ePayment операция была заморожена. Номер операции 6666337. Посмотрите, пожалуйста.
Доброго времени суток!
А сервисдеск вообще работает? Уже полную неделю жду ответа
У меня больше месяца висит Дополниельная проверка аккаунта. Коллеги, у кого была такая ситуация и сколько по времени Дополнительная проверка должна длиться?
Обращалась в СервисДеск, но это было недавно 20 января текущего года. Пока без ответа.
Всем спасибо!
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А сервисдеск вообще работает? Уже полную неделю жду ответа