Сервисдеск работает?

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Доброго времени суток!

А сервисдеск вообще работает? Уже полную неделю жду ответа
 

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Roman Sharanov:

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у меня такое чувство, что там сейчас 1 человек сидит работает.

 
Denis Glaz:

у меня такое чувство, что там сейчас 1 человек сидит работает.

и это не человек, это робот

 
Услышать бы еще оффициальную позицию)
 
Кто сталкивался с такой проблемой - заявку на вывод отправил, висит уже неделю, на замке, другие суммы вывел уже, а одна висит (в тот же кошелек). Сервисдеск вообще ноль эмоций на 4 сообщения в разное время в одном тикете.
 
Roman Yablonskiy:
Кто сталкивался с такой проблемой - заявку на вывод отправил, висит уже неделю, на замке, другие суммы вывел уже, а одна висит (в тот же кошелек). Сервисдеск вообще ноль эмоций на 4 сообщения в разное время в одном тикете.

у меня висит такой вывод как замороженный с 12 числа.

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Andrey F. Zelinsky, 2019.12.12 09:46

Здравствуйте. При выводе на ePayment операция была заморожена. Номер операции 6666337. Посмотрите, пожалуйста.


 
Denis Glaz:
Доброго времени суток!

А сервисдеск вообще работает? Уже полную неделю жду ответа
Месяц прошел с тех пор как подал обращение!
 
Мне СД такую заморозку в течении 1-2 дней исправлял. Не знаю, какая у них приоритезация тикетов.
 
мою заморозку исправили, спс
 

У меня больше месяца висит Дополниельная проверка аккаунта. Коллеги, у кого была такая ситуация и сколько по времени Дополнительная проверка должна длиться?

Обращалась в СервисДеск, но это было недавно 20 января текущего года. Пока без ответа.

Всем спасибо!

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