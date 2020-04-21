Индикаторы: Тиковый индикатор сумм разностей между ближайшими тиками
Для пипсовщиков интересный вариант
Этих данных маловато, там еще скорость/время между тиками надо бы смотреть, возможно изменение спреда...
Это тест на объем оперативки , судя по количеству стрелочек)
Вообще то нет, стрелочка рисунок статичный, память только в момент расчета и отрисовки грузиться. Чуть больше чем эсктремум забирает. На паре гигов и 2х ядрах не тормозит.
Valeriy Yastremskiy:
Вообще то нет, стрелочка рисунок статичный, память только в момент расчета и отрисовки грузиться. Чуть больше чем эсктремум забирает. На паре гигов и 2х ядрах не тормозит.
Вообще то нет, стрелочка рисунок статичный, память только в момент расчета и отрисовки грузиться. Чуть больше чем эсктремум забирает. На паре гигов и 2х ядрах не тормозит.
Да ну - объект то создается на каждую стрелочку, можете открыть диспетчер объектов - и ежели надолго оставить результат будет однозначно. целесообразно было бы удалять скажем через какое-то время
Aleksandr Martynov:По хорошему, да, но можно и не рисовать стрелочки. Для расчётов стрелочки не нужны.
Да ну - объект то создается на каждую стрелочку, можете открыть диспетчер объектов - и ежели надолго оставить результат будет однозначно. целесообразно было бы удалять скажем через какое-то время
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Тиковый индикатор сумм разностей между ближайшими тиками:
Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком, суммирует разность и рисует индикатор. Для 10 тиков сумма разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.
Автор: Valeriy Yastremskiy