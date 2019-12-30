Впервые тестирую советника, нужен совет:)

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Протестировал советника,ничего не менял, в журнале все дни есть и сделки тоже. Второй раз тестирую советника, ничего не менял, все слишком быстро и на этот раз в журнале только один день. Почему?!
 

Интересная тема. У меня аналогичная "беда". Протестировал советника в ноябре - все великолепно. Показатели как за 3 месяца истории, так и за пол-года хорошие. Закончился ноябрь, а я решил проверить советника в тестерах терминалов еще ТРЕХ форекс-брокеров. Тут и начались сюрпризы. Мало того, что во всех трех случаях результаты тестирования мягко говоря не совпадали (на самом деле результаты были как прибыльными, так и убыточными), и это при абсолютно равных начальных параметрах, так еще с приходом декабря история тиков с начала года пропала и по результатам тестировани видно было только 2 последние совершенные сделки. О каком-то решении насчет работоспособности советника не может быть и речи. Как быть?

 
GAGARIN:
Протестировал советника,ничего не менял, в журнале все дни есть и сделки тоже. Второй раз тестирую советника, ничего не менял, все слишком быстро и на этот раз в журнале только один день. Почему?!

Обратитесь по ссылке. Там обязательно помогут.

https://www.mql5.com/ru/forum/133408


Клуб Телепатов
Клуб Телепатов
  • 2011.05.08
  • www.mql5.com
Клуб телепатов Вас послали сюда? Тогда давайте знакомиться! Как же такое могло случиться со мной...
 
Vladimir Tkach:

Обратитесь по ссылке. Там обязательно помогут.

https://www.mql5.com/ru/forum/133408


Да уж...   Нет слов. 

 
ganri:

Интересная тема. У меня аналогичная "беда". Протестировал советника в ноябре - все великолепно. Показатели как за 3 месяца истории, так и за пол-года хорошие. Закончился ноябрь, а я решил проверить советника в тестерах терминалов еще ТРЕХ форекс-брокеров. Тут и начались сюрпризы. Мало того, что во всех трех случаях результаты тестирования мягко говоря не совпадали (на самом деле результаты были как прибыльными, так и убыточными), и это при абсолютно равных начальных параметрах, так еще с приходом декабря история тиков с начала года пропала и по результатам тестировани видно было только 2 последние совершенные сделки. О каком-то решении насчет работоспособности советника не может быть и речи. Как быть?

По этому переходите на МТ5 и таких сюрпризов нет. Сам сколько мучался на 4ке.
 
Ramiz Mavludov:
По этому переходите на МТ5 и таких сюрпризов нет. Сам сколько мучался на 4ке.

Спасибо за совет. Наверно действительно пора уже ))).

 


Совсем другое дело! На короткой истории до 1 мес. качество моделирования вообще 100%! И скачивать программы по моделированию истории и затем их настраивать нет необходимости. Спасибо за совет. А торговать, я так понимаю, при необходимости можно и на МТ4. 

 
Все выходные тестил  советников в том числе платных и бесплатных - мой вывод - разницы нет и среди дорогущих тоже *** с 50% просадкой. Если кто знает хорошего советника напишите буду признателен.
 
GAGARIN:
Все выходные тестил  советников в том числе платных и бесплатных - мой вывод - разницы нет и среди дорогущих тоже *** с 50% просадкой. Если кто знает хорошего советника напишите буду признателен.
здесь есть хорошие - качайте и юзайте после настроек или на тех же...
 
Ramiz Mavludov:
По этому переходите на МТ5 и таких сюрпризов нет. Сам сколько мучался на 4ке.

Четверка еще может быть даже пятерку переживет. Слишком живучая.

 
Roman Shiredchenko:
здесь есть хорошие - качайте и юзайте после настроек или на тех же...

Молодой человек, не надо это и подобное г набрасывать на вентилятор 

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