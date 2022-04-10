Мартингейл, Доливка, Усреднение, что это? - страница 2

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Sergey Chalyshev:

Кто ни будь видел такие слова?

Поделитесь своим мнением, что они значат и как отличить одно от другого.


Нееее, не знаком, и вам, сообщу, что это фантастика, которая может разогнать ваш депозит в космос. предлагаю - гуглить и обрящете!
 
Georgiy Merts #:


Зададимся теперь более "мягкими" условиями:

  • Пусть мы будем уже опытными, и доведем профит фактор аж до Pf = 2.0, то есть, вероятность проигрыша в одной сделке   с равным выигрышем-проигрышем с учетом всех накладных расходов получается 0.33

Если на одну убыточную сделку приходятся 2 прибыльные при условии равенства величины одного убытка величине одной прибыли, никакой мартингейл не нужен.
 
Sergey Gridnev #:

Если на одну убыточную сделку приходятся 2 прибыльные при условии равенства величины одного убытка величине одной прибыли, никакой мартингейл не нужен.

Ну как сказать... Это ты в то же заблуждение ударяешься, что и мартингейльщики, что "если у тебя три сделки, и две из них выиграли (при равном ТП-СЛ) - то ты всегда будешь в выигрыше". Но это не работает для 100тыс сделок - мы ж такой длиной торговли задались.  Запросто может быть серия из 10 сделок подряд. Вероятность весьма заметная, и за 100тыс сделок такая ситуация встретится не раз.  Более того, с заданными вероятностями могут случаться серии проигрышей до 14 раз подряд.  Хотя, и после каждой будет серия из 20 выигрышей подряд. 

Но, между прочим, твой вывод совершенно тот же, что и мой - смысла в мартингейле никакого. Если торгуешь плохо - то депозит должен быть такой астрономический, что проще в банк положить. А если торгуешь хорошо - то опять же, зачем пользоваться мартингейлом? 

 

знатокам "100% прибыльного мартингейла" посвящается


постамент "мы будем их помнить" :-)

есть ещё вторая часть скульптурной группы, "нагрузка депо ради копеечки":

 
Maxim Kuznetsov #:

знатокам "100% прибыльного мартингейла" посвящается


постамент "мы будем их помнить" :-)

есть ещё вторая часть скульптурной группы, "нагрузка депо ради копеечки":

;)

M,S1,S2 - что означают?

 
Renat Akhtyamov #:

;)

M,S1,S2 - что означают?

О, оказывается тут это ребус !

hint: по OX деньги по OY исходы

попробуй разгадать :-)

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