Мартингейл, Доливка, Усреднение, что это? - страница 2
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Кто ни будь видел такие слова?
Поделитесь своим мнением, что они значат и как отличить одно от другого.
Зададимся теперь более "мягкими" условиями:
Ну как сказать... Это ты в то же заблуждение ударяешься, что и мартингейльщики, что "если у тебя три сделки, и две из них выиграли (при равном ТП-СЛ) - то ты всегда будешь в выигрыше". Но это не работает для 100тыс сделок - мы ж такой длиной торговли задались. Запросто может быть серия из 10 сделок подряд. Вероятность весьма заметная, и за 100тыс сделок такая ситуация встретится не раз. Более того, с заданными вероятностями могут случаться серии проигрышей до 14 раз подряд. Хотя, и после каждой будет серия из 20 выигрышей подряд.
Но, между прочим, твой вывод совершенно тот же, что и мой - смысла в мартингейле никакого. Если торгуешь плохо - то депозит должен быть такой астрономический, что проще в банк положить. А если торгуешь хорошо - то опять же, зачем пользоваться мартингейлом?
знатокам "100% прибыльного мартингейла" посвящается
постамент "мы будем их помнить" :-)
есть ещё вторая часть скульптурной группы, "нагрузка депо ради копеечки":
знатокам "100% прибыльного мартингейла" посвящается
постамент "мы будем их помнить" :-)
есть ещё вторая часть скульптурной группы, "нагрузка депо ради копеечки":
;)
M,S1,S2 - что означают?
;)
M,S1,S2 - что означают?
О, оказывается тут это ребус !
hint: по OX деньги по OY исходы
попробуй разгадать :-)