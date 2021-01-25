Как продать советник?
Подскажите пожалуйста, чтобы выставить на продажу советника в маркете, он должен быть в формате .ex4 или .mq4? Или это не имеет значение?
Pawel Egoshin:
Подскажите пожалуйста, чтобы выставить на продажу советника в маркете, он должен быть в формате .ex4 или .mq4? Или это не имеет значение?
Подскажите пожалуйста, чтобы выставить на продажу советника в маркете, он должен быть в формате .ex4 или .mq4? Или это не имеет значение?
Только ex4/ex5
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Спасибо
Посмотрев на тему обсуждения подумал что будет что то про то как продвигать в маркете продукты, а тут такое эх . . .
Roman Vashchilin:
Посмотрев на тему обсуждения подумал что будет что то про то как продвигать в маркете продукты, а тут такое эх . . .
Посмотрев на тему обсуждения подумал что будет что то про то как продвигать в маркете продукты, а тут такое эх . . .
тема под снос
друзья у меня просьба помощи не могу выставить советника на продажу , при загрузки файла валезает вот что (Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version)
что нужно сделать чтоб файл подошел!?
что нужно сделать чтоб файл подошел!?
Vladislav Cherdantsev:для начала нужно стать программистом
друзья у меня просьба помощи не могу выставить советника на продажу , при загрузки файла валезает вот что (Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version)
что нужно сделать чтоб файл подошел!?
друзья у меня просьба помощи не могу выставить советника на продажу , при загрузки файла валезает вот что (Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version)
что нужно сделать чтоб файл подошел!?
Aleksey Semenov:
для начала нужно стать программистом
для начала нужно стать программистом
на вопрос ответ не увидел только лишь выкрик понтовитого мальчика)))
Vladislav Cherdantsev:
друзья у меня просьба помощи не могу выставить советника на продажу , при загрузки файла валезает вот что (Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version)
что нужно сделать чтоб файл подошел!?
друзья у меня просьба помощи не могу выставить советника на продажу , при загрузки файла валезает вот что (Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version)
что нужно сделать чтоб файл подошел!?
в исходник укажите версию продукта который хотите выставить в маркет
Alexandr Bryzgalov:
в исходник укажите версию продукта который хотите выставить в маркет
а у меня нет такого нужно дописать?
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