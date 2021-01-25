Как продать советник?

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Подскажите пожалуйста, чтобы выставить на продажу советника в маркете, он должен быть в формате .ex4 или .mq4? Или это не имеет значение?
 
Pawel Egoshin:
Подскажите пожалуйста, чтобы выставить на продажу советника в маркете, он должен быть в формате .ex4 или .mq4? Или это не имеет значение?

Только ex4/ex5

 
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет - статья
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
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Спасибо
 
Посмотрев на тему обсуждения подумал что будет что то про то как продвигать в маркете продукты, а тут такое эх . . .
 
Roman Vashchilin:
Посмотрев на тему обсуждения подумал что будет что то про то как продвигать в маркете продукты, а тут такое эх . . .

тема под снос

 
друзья у меня просьба помощи не могу выставить советника на продажу , при загрузки файла валезает вот что (Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version)
что нужно сделать чтоб файл подошел!?
 
Vladislav Cherdantsev:
друзья у меня просьба помощи не могу выставить советника на продажу , при загрузки файла валезает вот что (Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version)
что нужно сделать чтоб файл подошел!?
для начала нужно стать программистом
 
Aleksey Semenov:
для начала нужно стать программистом

на вопрос ответ не увидел только лишь выкрик понтовитого мальчика))) 

 
Vladislav Cherdantsev:
друзья у меня просьба помощи не могу выставить советника на продажу , при загрузки файла валезает вот что (Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version)
что нужно сделать чтоб файл подошел!?

в исходник укажите версию продукта который хотите выставить в маркет

версия продукта в маркете

 
Alexandr Bryzgalov:

в исходник укажите версию продукта который хотите выставить в маркет

а у меня нет такого нужно дописать?

а у меня нет такого нужно дописать?

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