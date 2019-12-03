Помогите переделать простой индикатор с мт4 под мт5
Друзья, помогите переделать вот этот индюк под мт5
Что бы переделывать, нужен открытый код, а не скомпилированный.
Vladimir Karputov:
Что бы переделывать, нужен открытый код, а не скомпилированный.
Что бы переделывать, нужен открытый код, а не скомпилированный.
я совсем не разбираюсь, но может вы об этом!?
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Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Объекты Ганна
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Для объектов веер Ганна (OBJ_GANNFAN) и сетка Ганна (OBJ_GANNGRID) можно указать одно из двух значений перечисления ENUM_GANN_DIRECTION, которое задает направление тренда...
вот точно такой же индикатор с открытым вроде кодом
Файлы:
Bheurekso_pattern.mq4 16 kb
RoadBlues:
я совсем не разбираюсь, но может вы об этом!?
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Да, но только не нужно простыню из текста вставлять.
Код вставляется при помощи кнопки . Или можно прикрепить файл через .
Vladimir Karputov:Спасибо, буду знать!
Да, но только не нужно простыню из текста вставлять.
Код вставляется при помощи кнопки . Или можно прикрепить файл через .
Пожалуйста, помогите кто нибудь)
Если никто то отзовётся, то остаётся путь через Фриланс.
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Добрый день, 1 закрывать все позиции при достижении какого то убытка в процентах от баланса. ( когда 2 пункт false). 2 закрытие ~ 50% убытка при достижении процента, указанного в пункте 1 (false/true) было бы хорошо закрыть самые ранние открытые ордера. 3 закрывать все позиции при достижении F11 ( корректировочнaя/ полная звезда ) можнa...
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