Изменение демо депозита МТ4
Всем доброго дня! Подскажите, есть ли способ изменить депозит на демо счете МТ4 без участия ДЦ?
Aleksey Popov:а какая цель данного действия?
Всем доброго дня! Подскажите, есть ли способ изменить депозит на демо счете МТ4 без участия ДЦ?
Всем доброго дня! Подскажите, есть ли способ изменить депозит на демо счете МТ4 без участия ДЦ?
Aleksey Popov:
Я тестирую чужой ЕА, а разраба есть пароль. Однажды обнаружил серьезное увеличение депозита. Сперва подумал что Еа поднял за ночь 300 % после обновления .
у некоторых брокеров в кабинете трейдера есть возможность изменить депозит
multiplicator:Мой счет в Icmarkets там можно добавить, но этот пароль только у меня
у некоторых брокеров в кабинете трейдера есть возможность изменить депозит
SEM:Возможно кто то не понял сути. На моем демо счете МТ4 появивились лишние деньги, числятся как депозит. Пароля от брокера никто не знает. Можно ли подкинуть деньжат на МТ4, зная от него пароль?
а какая цель данного действия?
а какая цель данного действия?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь