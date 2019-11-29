Изменение демо депозита МТ4

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Всем доброго дня!  Подскажите, есть ли способ  изменить депозит на демо счете МТ4 без участия ДЦ?
 
Aleksey Popov:
Всем доброго дня!  Подскажите, есть ли способ  изменить депозит на демо счете МТ4 без участия ДЦ?
а какая цель данного действия?
 

Я тестирую чужой ЕА, а разраба есть пароль. Однажды обнаружил серьезное увеличение депозита. Сперва подумал что Еа поднял за ночь 300 %  после обновления .


 
Aleksey Popov:

Я тестирую чужой ЕА, а разраба есть пароль. Однажды обнаружил серьезное увеличение депозита. Сперва подумал что Еа поднял за ночь 300 %  после обновления .


у некоторых брокеров в кабинете трейдера есть возможность изменить депозит

 
multiplicator:

у некоторых брокеров в кабинете трейдера есть возможность изменить депозит

Мой счет в Icmarkets там можно добавить, но этот пароль только у меня
 
SEM:
а какая цель данного действия?
Возможно кто то не понял сути. На моем демо счете МТ4 появивились лишние деньги, числятся как депозит. Пароля от брокера никто не знает. Можно ли подкинуть деньжат на МТ4, зная от него пароль?
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