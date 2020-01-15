Индикаторы: Signal Close Open
Индикатор пытается загрузиться и тут же вываливается с ошибкой
Возможно у Вас более 100 ордеров открыто. Вы можете увеличить размер буфера.
Да точно, все дело в этом.
Расширил буфер, алерт срабатывает, на почту оповещения нет.
Но в принципе для меня это и не актуально.
А нельзя ли добавить в скрипт выставление кучи заявок например из текстового файла?
Да точно, все дело в этом.
Расширил буфер, алерт срабатывает, на почту оповещения нет.
Но в принципе для меня это и не актуально.
А нельзя ли добавить в скрипт выставление кучи заявок например из текстового файла?
Отправку на почту Вам нужно настроить в самом терминале. Как это делается можете прочитать на моем сайте.
Выставить "кучу" заявок из файла то же можно, но только не в этом индикаторе. Тут надо смотреть что конкретно Вы хотите сделать. Для этого пишите мне в личку.
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Signal Close Open:
Индикатор выдает алерт и отправляет сигнал на почту при изменении торговой ситуации.
Автор: Vladimir Khlystov