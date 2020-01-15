Индикаторы: Signal Close Open

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Signal Close Open:

Индикатор выдает алерт и отправляет сигнал на почту при изменении торговой ситуации.

Signal Close Open

Автор: Vladimir Khlystov

 

Индикатор пытается загрузиться и тут же вываливается с ошибкой

Файлы:
bag.png  13 kb
 
DmitryADM:

Индикатор пытается загрузиться и тут же вываливается с ошибкой

Возможно у Вас более 100 ордеров открыто. Вы можете увеличить размер буфера.

 

Да точно, все дело в этом.

Расширил буфер, алерт срабатывает, на почту оповещения нет.

Но в принципе для меня это и не актуально.

А нельзя ли добавить в скрипт выставление кучи заявок например из текстового файла?

 
DmitryADM:

Да точно, все дело в этом.

Расширил буфер, алерт срабатывает, на почту оповещения нет.

Но в принципе для меня это и не актуально.

А нельзя ли добавить в скрипт выставление кучи заявок например из текстового файла?

Отправку на почту Вам нужно настроить в самом терминале. Как это делается можете прочитать на моем сайте.

Выставить "кучу" заявок из файла то же можно, но только не в этом индикаторе. Тут надо смотреть что конкретно Вы хотите сделать. Для этого пишите мне в личку.

 
Спс, почту настроил.

В стр 214 опечатка "Открыа позиция"

В остальном все работает без нареканий.

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