Кнопка комментирования выделенного фрагмента кода
- Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal 392
- Объясните на примере
- открытие нового бара на другом ТФ
А как это реализовано Dreamweaver?
Чем кнопки лучше, чем комментирование обычным образом? Вот мне даже в страшном сне бы никогда не приснилось, что комментировать можно каким-то новым способом, пр помощи каких то кнопок. Как? Зачем?
Я балдею от такой неграмотности. Не уже-ли никогда ни в каких приложениях не настраивали панели инструментов???
И попробуйте сочетание клавиш Ctrl+' и Ctrl+; Это клавиши с буквами кириллицы "э" и "ж".
Я балдею от такой неграмотности. Не уже-ли никогда ни в каких приложениях не настраивали панели инструментов???
И попробуйте сочетание клавиш Ctrl+' и Ctrl+; Это клавиши с буквами кириллицы "э" и "ж".
С того, момента, когда с панели инструментов исчезли кнопки undo и redo, предпринималось несколько попыток ее настройки, но потом это надоело... и я принял реальность такой, какая она есть, то есть без кнопок undo и redo, и вообще перестал интересоваться возможностями настройки панели инструментов.
...
Попробовал, что это за кнопочки... Да нафига они нужны... Есть же многострочный комментарий:
/*
тра
ля
ля
*/
С того, момента, когда с панели инструментов исчезли кнопки undo и redo, предпринималось несколько попыток ее настройки, но потом это надоело... и я принял реальность такой, какая она есть, то есть без кнопок undo и redo, и вообще перестал интересоваться возможностями настройки панели инструментов.
...
Попробовал, что это за кнопочки... Да нафига они нужны... Есть же многострочный комментарий:
Я и не знал об их существовании. Тоже пользуюсь многострочным комментарием или сочетанием клавиш. Но ведь надо было проверить. Оказалось
что есть даже такая дикость.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования