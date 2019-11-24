Кнопка комментирования выделенного фрагмента кода

Новый комментарий
 
Постоянно сталкиваюсь с тем что необходимо закомментировать или разкомментировать кусок кода. В MQL эдиторе не хватает на панели инструментов кнопок закомментировать и разкомментировать участок выделенного кода, как это реализовано например в Dreamweaver. Было бы здорово иметь такие кнопки и в эдиторе MQL.
 

А как это реализовано Dreamweaver?

Чем кнопки лучше, чем комментирование обычным образом? Вот мне даже в страшном сне бы никогда не приснилось, что комментировать можно каким-то новым способом, пр помощи каких то кнопок. Как? Зачем?

 

Я балдею от такой неграмотности. Не уже-ли никогда ни в каких приложениях не настраивали панели инструментов???

И попробуйте сочетание клавиш Ctrl+' и Ctrl+; Это клавиши с буквами кириллицы "э" и "ж".

 
Alexey Viktorov:

Я балдею от такой неграмотности. Не уже-ли никогда ни в каких приложениях не настраивали панели инструментов???

И попробуйте сочетание клавиш Ctrl+' и Ctrl+; Это клавиши с буквами кириллицы "э" и "ж".

С того, момента, когда с панели инструментов исчезли кнопки undo и redo, предпринималось несколько попыток ее настройки, но потом это надоело... и я принял реальность такой, какая она есть, то есть без кнопок undo и redo, и вообще перестал интересоваться возможностями настройки панели инструментов.

...

Попробовал, что это за кнопочки... Да нафига они нужны... Есть же многострочный комментарий:


/*

тра

ля 

ля

*/
 
Dmitry Fedoseev:

С того, момента, когда с панели инструментов исчезли кнопки undo и redo, предпринималось несколько попыток ее настройки, но потом это надоело... и я принял реальность такой, какая она есть, то есть без кнопок undo и redo, и вообще перестал интересоваться возможностями настройки панели инструментов.

...

Попробовал, что это за кнопочки... Да нафига они нужны... Есть же многострочный комментарий:


Я и не знал об их существовании. Тоже пользуюсь многострочным комментарием или сочетанием клавиш. Но ведь надо было проверить. Оказалось что есть даже такая дикость.

Новый комментарий