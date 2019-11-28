ПОМОГИТЕ переделать функцию проверки средств в советнике. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё равно он доходит до лота больше возможного, но не обновляет цикл, а выдаёт ошибку "not enought money", как я понимаю, это прописано у него прямо в коде? прикрепляю ниже
Извините, что отнимаю время, но не могли бы вы пояснить, как решить эту проблему, и прописать, чтобы робот доходя до лота больше максимального не останавливался, а использовал максимально возможный и заканчивал свой цикл?
Ну так сделайте проверку и переназначение переменной, это было в вашем коде
вот у вас в терминале есть в мт5
где у вас - написано лот - пишете вместо лот ( TradeSizeOptimized())
вот пример ниже
Роботу не хватило денег.
Я понимаю это прекрасно, но нужно чтобы он работал как и в тестере, при объёме больше возможного кидал максимально допустимый, и обновлял цикл, а он упирается в это ограничение, не пересчитывает, а просто даёт ошибку и не отправляет никакого торгового запроса.
Как на скрине видно по объёму, что он переходит в параметр InpLot, а на сервере он останавливается.