Непонятный отступ в одном из терминалов MT5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день! Подскажите, почему у меня в одном из терминалов появляется отступ на графике? Выделил его на скриншоте...
Все настройки одинаковы.. версии терминалов - также одинаковы (разные - только брокеры)..
Очень неудобно (так как из-за отступа - график получается "сжатым"..)..
Как это можно подчинить?
В самом верху графика серый прямоугольник. Если на нем нажать левую клавишу мыши и двигать влево вправо то можно регулировать величину отступа. Первоначальный размер отступа скорее всего у вас в шаблоне сохранен.
В самом верху графика серый прямоугольник. Если на нем нажать левую клавишу мыши и двигать влево вправо то можно регулировать величину отступа. Первоначальный размер отступа скорее всего у вас в шаблоне сохранен.
этот ползунок регулирует отступ по ширине.. а проблема - в отступе по высоте..
крутил, пробовал - не помогает..
Можете дать логин и пароль ИНВЕСТОРА? Интересно посмотреть на котировки.
ДА, скину в личку
А вот тут
Нет разных настроек?
А вот тут
Нет разных настроек?
все именно так, одинаково..
жду ответа от суппорта брокера..