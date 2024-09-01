Непонятный отступ в одном из терминалов MT5 - страница 2

Roman Agafonkin:
Добрый день! Подскажите, почему у меня в одном из терминалов появляется отступ на графике? Выделил его на скриншоте...
Все настройки одинаковы.. версии терминалов - также одинаковы (разные - только брокеры)..
Очень неудобно (так как из-за отступа - график получается "сжатым"..)..
Как это можно подчинить?

В самом верху графика серый прямоугольник. Если на нем нажать левую клавишу мыши и двигать влево вправо то можно регулировать величину отступа. Первоначальный размер отступа скорее всего у вас в шаблоне сохранен.

 
Vitalii Ananev:

В самом верху графика серый прямоугольник. Если на нем нажать левую клавишу мыши и двигать влево вправо то можно регулировать величину отступа. Первоначальный размер отступа скорее всего у вас в шаблоне сохранен.

этот ползунок регулирует отступ по ширине.. а проблема - в отступе по высоте..

крутил, пробовал - не помогает..

 
Vladimir Karputov:

Можете дать логин и пароль ИНВЕСТОРА? Интересно посмотреть на котировки.

ДА, скину в личку

 

А вот тут


Нет разных настроек?

 
Alexey Viktorov:

А вот тут


Нет разных настроек?

все именно так, одинаково.. 

жду ответа от суппорта брокера.. 

 
Разобрались с отступами? мне наоборот хочется их добавить и сверху и снизу ибо не удобно, когда график практически к краям окна подходит.
