индиатор RSI

Новый комментарий
 

Никак не могу разобраться, как усреднить индикатор RSI, т.е. чтобы он использовал свои же усредненные данные, и график выглядел не такой дерганный а более плавный? подскажите пожалуйста!?

в советнике я могу сделать вот так:

RSI1= ((iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,1))+(iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,2)))/2;

но в таком случае я не могу видеть индикатор на графике!

 
МА по RSI как вариант
 
ritmgitara:

Никак не могу разобраться, как усреднить индикатор RSI, т.е. чтобы он использовал свои же усредненные данные, и график выглядел не такой дерганный а более плавный? подскажите пожалуйста!?

в советнике я могу сделать вот так:

RSI1= ((iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,1))+(iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,2)))/2;

но в таком случае я не могу видеть индикатор на графике!

Нужно добавить буффер и туда передавать данные
 
ritmgitara:

Никак не могу разобраться, как усреднить индикатор RSI, т.е. чтобы он использовал свои же усредненные данные, и график выглядел не такой дерганный а более плавный? подскажите пожалуйста!?

в советнике я могу сделать вот так:

RSI1= ((iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,1))+(iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,2)))/2;

но в таком случае я не могу видеть индикатор на графике!

готовый уже есть

 
Yevhenii Levchenko:
Нужно добавить буффер и туда передавать данные

а где взять данные за предыдущую свечу?


ExtRSIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]);

      

 
Iurii Tokman:

готовый уже есть

Где? 
 
ritmgitara:

Никак не могу разобраться, как усреднить индикатор RSI, т.е. чтобы он использовал свои же усредненные данные, и график выглядел не такой дерганный а более плавный? подскажите пожалуйста!?

в советнике я могу сделать вот так:

RSI1= ((iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,1))+(iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,2)))/2;

но в таком случае я не могу видеть индикатор на графике!

а чем такой вариант не нравиться?

 
Nikolai Semko:

а чем такой вариант не нравиться?

Хороший вариант, мне нравиться, а эксперту теперь как это обьяснить?)
 
ritmgitara:
Хороший вариант, мне нравиться, а эксперту теперь как это обьяснить?)

iMAOnArray()

 
Artyom Trishkin:

iMAOnArray

Спасибо

 
ritmgitara:
Хороший вариант, мне нравиться, а эксперту теперь как это обьяснить?)

Масса вариантов.
Можно хоть так:


Файлы:
RSIyMA.mq5  11 kb
12
Новый комментарий