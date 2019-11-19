индиатор RSI
Никак не могу разобраться, как усреднить индикатор RSI, т.е. чтобы он использовал свои же усредненные данные, и график выглядел не такой дерганный а более плавный? подскажите пожалуйста!?
в советнике я могу сделать вот так:
RSI1= ((iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,1))+(iRSI (NULL,0,14,PRICE_CLOSE,2)))/2;
но в таком случае я не могу видеть индикатор на графике!
готовый уже есть
Нужно добавить буффер и туда передавать данные
а где взять данные за предыдущую свечу?
ExtRSIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]);
а чем такой вариант не нравиться?
Хороший вариант, мне нравиться, а эксперту теперь как это обьяснить?)
iMAOnArray()
iMAOnArray
Спасибо
Хороший вариант, мне нравиться, а эксперту теперь как это обьяснить?)
Масса вариантов.
Можно хоть так:
