Изменение принятие решения открытия ордера по таймфрейму
Есть торговый советник куда хочу встроить хелпер, подскажите как правильно нужно сделать. Хочу чтоб начало принятие решение было по н1 при достижение определенного количества ордеров переходило на н4 и далее на д1. при этом без переключение таймфрейма на панели.
Aleksandr Klapatyuk:
блин - приходится узнавать - новые слова для себя
BotTradeHelper пользуюсь таким но он идет один на все пары, хочу встроить в сову подобное, но он работает с переключением панели. от сюда и взял название хелпер.
блин - хотел узнать что такое BotTradeHelper - и тоже не какой информации
Evgen100:
так у вас есть то ! что ищите?
Aleksandr Klapatyuk:Есть, но он крепиться отдельным графиком и управляет всеми парами. надо сделать встроенный в советника который торгует и чтоб управлял только этим совом а не всеми что запущенны.
Evgen100:
Есть, но он крепиться отдельным графиком и управляет всеми парами. надо сделать встроенный в советника который торгует и чтоб управлял только этим совом а не всеми что запущенны.
это вряд ли , кто сможет бесплатно сделать - это надо во фриланс
