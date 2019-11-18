Изменение принятие решения открытия ордера по таймфрейму

Новый комментарий
 
Есть торговый советник куда хочу встроить хелпер, подскажите как правильно нужно сделать. Хочу чтоб начало принятие решение было по н1 при достижение определенного количества ордеров переходило на н4 и далее на д1. при этом без переключение таймфрейма на панели.
Документация по MQL5: Торговые функции / OrdersTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / OrdersTotal
  • www.mql5.com
Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты". Ордер – это распоряжение на проведение торговой операции, а позиция является результатом одной или нескольких сделок.
[Удален]  

блин - приходится узнавать - новые слова для себя 

хелпер

 
Aleksandr Klapatyuk:

блин - приходится узнавать - новые слова для себя 


BotTradeHelper пользуюсь таким но он идет один на все пары, хочу встроить в сову подобное, но он работает с переключением панели. от сюда и взял название хелпер.

[Удален]  
Evgentop100:

BotTradeHelper пользуюсь таким но он идет один на все пары, хочу встроить в сову подобное, но он работает с переключением панели. от сюда и взял название хелпер.

блин - хотел узнать что такое BotTradeHelper - и тоже не какой информации 

Снимок

 
Aleksandr Klapatyuk:

блин - хотел узнать что такое BotTradeHelper - и тоже не какой информации 


BotTradeHelper  (Помощник) — сам переключает  time- frame при превышении количества ордеров по одной из стратегий.
[Удален]  
Evgen100:
BotTradeHelper  (Помощник) — сам переключает  time- frame при превышении количества ордеров по одной из стратегий.

так у вас есть то ! что ищите?

 
Aleksandr Klapatyuk:

так у вас есть то ! что ищите?

Есть, но он крепиться отдельным графиком и управляет всеми  парами. надо сделать встроенный в советника который торгует и чтоб управлял только этим совом а не всеми что запущенны.
[Удален]  
Evgen100:
Есть, но он крепиться отдельным графиком и управляет всеми  парами. надо сделать встроенный в советника который торгует и чтоб управлял только этим совом а не всеми что запущенны.

это вряд ли , кто сможет бесплатно сделать - это надо во фриланс  

Новый комментарий