Подсчёт тикового объёма
Есть начальный код Выражение подсчёта тиков вверх и вниз идёт в виде гистограммы , а нужно что бы отображалась как линия в процентном выражении за несколько баров.
Заранее спасибо за помощь.
Пример на скрине бы что именно требуется и пример расчёта в процентном выражение (что это)
Чуток подправил буферы
//-------------------------------------------------------------------+ //| Copyright © 2019, forex-time@mail.ru | //-------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2019, forex-time@mail.ru" #property strict //-------------------------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_width1 2 #property indicator_color2 Red #property indicator_width2 2 //--- indicator buffers double up[]; double dn[]; //--- int i; double last; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(){ //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,up); SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(1,dn); SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM); //--- last=Bid; //--- return(INIT_SUCCEEDED);} //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- if(last!=Bid) { if(Bid-last>0){ up[i]=(Bid-last)/_Point; i++;} if(Bid-last<0){ dn[i]=(Bid-last)/_Point; i++;} last=Bid; } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total);} //+------------------------------------------------------------------+
Ну во первых, инкремент i - это не способ получить гистограмму, а способ отразить измненение цены за один тик, через короткое время "гистограмма" скроется за краем графика а еще через какое-то время будет ошибка по размеру массива. Короче код который Вам кажется нужен значительно проще:
int Pips = 1/_Point; double last=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,0,4,Blue); SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM,0,4,Red); SetIndexBuffer(0,up); SetIndexBuffer(1,dn); last=Bid; //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- if(NewBar){ up[0] = 0; dn[0] = 0; } double diff = (Bid-last)*Pips; if(diff > 0) up[0] += diff; else dn[0] += diff; last = Bid; NewBar - вариант определения старта новой свечи - на Ваше усмотрение. сюда можно вставить дополнительный код по анализу отношений (%), разниц, сумм и т.п. а сейчас в принципе вы получили соотношение прохода цены вверх и вниз, разница за весь бар должна быть близка к open - close с соответствующим знаком в пипсах (ни о каком объеме речи не идет). тиковый объем считается еще проще if(NewBar) volume[0] = 0; volume[0]++; return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
