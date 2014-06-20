Господа трейдеры кто множет высказать свое мнение по gold ,свой прогноз на наделю.Зарание благодарен
kremen2111:на север
Возможно, коррекция по золоту завершилась. Учитывая, что каких-либо фундаментальных причин для снижения в понедельник-вторник не было, только техника, есть высокие шансы возобновления роста. Но опять же – впереди FOMC и ситуация может существенно измениться.
Ну и кватит на этой неделе...
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Forex Club International Limited, MetaTrader 4, Real
IvanIvanov:смело можно было держать до 1296,5
SEVER11:
Это на следующей неделе.... а теперь выходные... конечно может улететь туда и без отката... ну и ладно....
PS
:-))) а нееее уже 1294
Scriptong::-) У МЕНЯ выходной а там хоть трава не расти
Да, ну - еще целая пятница впереди)))
Так что золоту с таким его сегодняшним днем вполне по силам 1380 пощупать.
