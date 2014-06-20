Господа трейдеры кто множет высказать свое мнение по gold ,свой прогноз на наделю.Зарание благодарен

на север
 
Возможно, коррекция по золоту завершилась. Учитывая, что каких-либо фундаментальных причин для снижения в понедельник-вторник не было, только техника, есть высокие шансы возобновления роста. Но опять же – впереди FOMC и ситуация может существенно измениться.
 

Прогноз не прогноз, а по XAUUSD решение - ждать. Оба компонента возле нуля - в зоне неопределенности:


Расшифровка: верхи - покупать, низы - продавать. 

Ну и кватит на этой неделе...

 

 
Ну и кватит на этой неделе...

смело можно было держать до 1296,5
смело можно было держать до 1296,5

Это на следующей неделе.... а теперь выходные... конечно может улететь туда и без отката... ну и ладно....

PS 

:-))) а нееее уже 1294 

 
Это на следующей неделе.... а теперь выходные... конечно может улететь туда и без отката... ну и ладно....


Да, ну - еще целая пятница впереди)))

Так что золоту с таким его сегодняшним днем вполне по силам 1380 пощупать. 

Да, ну - еще целая пятница впереди)))

Так что золоту с таким его сегодняшним днем вполне по силам 1380 пощупать. 

:-) У МЕНЯ выходной а там хоть трава не расти
