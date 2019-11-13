По вай-фай не загружаются котировки... как это решить?

Устал сидеть за компом. Прилёг, взял ноутбук. Установил тот же МТ, загружаю котировки любой валютной пары - пишет " HistoryCenter: cannot connect to history.metaquotes.net:80"

За компом норм. 

Подскажите, пожалуйста, как это решить?


 
Протянуть кабель до дивана)
 
Можно попробывать из браузера ноутбука перейти, если тоже не откроет при наличии соединения то скорее всего антивирус блокирует. 
 
Попробуйте. 

 
Ну? 
 

В тему)


 
Он под столом, там глубже — за системником, ещё и короткий, и девушка останется без ВК и сплетника.ру. А ругаться с ней я сейчас морально не готов. 

Слово забыл, синоним осторожности и лаконичности... блин... как описать ваш пост... в общем, спасибо, антивируса не стоит уже лет 7, сюда на сайт выхожу и МТ залогинился (а он тоже порты использует, т.е., они открыты), а с Вами я разговариваю, как раз через браузер сижу :) В следующий раз так и говорите: "ты хоть немного шаришь в компах? если нет, то скорее всего антивирус блокирует"  ;)

Не, не хочет. Я не помню, где там шарится надо в фаерволе на 7-ке, чтобы проверить. 


Работал в Ростелекоме в техподдержке. Серьёзно — вот прям так и отвечали. Правда, перед этим нажимали "mute" на микрофоне. Затем, после совета, возвращались в диалог. 

 
Если логично подойти к вопросу то правильный ответ нужно искать у девушки.
 
Не, правда. Не хочет загружать и всё... (
 
Вай-фай тут точно ни при чем. 
 
Проблема явно в настройках роутера. 
