По вай-фай не загружаются котировки... как это решить?
Устал сидеть за компом. Прилёг, взял ноутбук. Установил тот же МТ, загружаю котировки любой валютной пары - пишет " HistoryCenter: cannot connect to history.metaquotes.net:80"
За компом норм.
Подскажите, пожалуйста, как это решить?
Можно попробывать из браузера ноутбука перейти, если тоже не откроет при наличии соединения то скорее всего антивирус блокирует.
Попробуйте.
В тему)
Протянуть кабель до дивана)
Он под столом, там глубже — за системником, ещё и короткий, и девушка останется без ВК и сплетника.ру. А ругаться с ней я сейчас морально не
готов.
Можно попробывать из браузера ноутбука перейти, если тоже не откроет при наличии соединения то скорее всего антивирус блокирует.
Слово забыл, синоним осторожности и лаконичности... блин... как описать ваш пост... в общем, спасибо, антивируса не стоит уже лет 7, сюда на сайт выхожу и МТ залогинился (а он тоже порты использует, т.е., они открыты), а с Вами я разговариваю, как раз через браузер сижу :) В следующий раз так и говорите: "ты хоть немного шаришь в компах? если нет, то скорее всего антивирус блокирует" ;)
Ну?
Не, не хочет. Я не помню, где там шарится надо в фаерволе на 7-ке, чтобы проверить.
В тему)
Работал в Ростелекоме в техподдержке. Серьёзно — вот прям так и отвечали. Правда, перед этим нажимали "mute" на микрофоне. Затем, после совета, возвращались в диалог.
Вай-фай тут точно не при чем.
