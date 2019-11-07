Функция re-hire
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в системе исчезла функця "Персональна работа" для конкретного программиста или косяк при update сайта?
Спасибо
Возможно "конкретный программист" потерял право работать в сервисе.
Да вроде не потерял.
Мне прежний клиент написал, что не может найти возможности сделать "персональную работу", я проверил и действительно исчезла "кнока", которая раньше была, нечто вроде " Вы можете ....", а выставить бид на фрилансемогу без особых проблем.
Подскажите пожалуйста алгоритм как это делать сейчас.
Также как и раньше:
Спасибо!
