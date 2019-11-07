Функция re-hire

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, в системе исчезла функця "Персональна работа" для конкретного программиста или косяк при update  сайта?

Спасибо

 
Piotr Storozenko:

Добрый день.

Возможно "конкретный программист" потерял право работать в сервисе. 

 
Vladimir Karputov:

Да вроде не потерял.

Мне прежний клиент написал, что не может найти возможности сделать "персональную работу", я проверил и действительно исчезла "кнока", которая раньше была, нечто вроде " Вы можете ....", а выставить бид на фрилансемогу без особых проблем.

 
Vladimir Karputov:

Подскажите пожалуйста алгоритм как это делать сейчас.

 
Piotr Storozenko:

Также как и раньше:


 
Vladimir Karputov:

Спасибо!

