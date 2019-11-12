Запуск терминала из командной строки

Возникла надобность при загрузке виндовса запускать MetaTrader 4 свёрнутым в трей. Операционка - Windows 7. Хотелось бы просто прописать ключи в ярлыке терминала и сунуть его в автозапуск. То есть без установки стороннего софта типа Tray It. Поэтому возник вопрос, с какими ключами можно запускать терминал из командной строки, ибо досовское окно по команде

terminal.exe /?

ни чего не выдало.

 
Очень давно  писал на Си++ приблуду которая работала как служба , она отслеживала работают  ли в памяти терминалы   ( умела следить не за одним)  и запускала метатрейдеры  сворачивая в трей  - тогда еще МТ4  - но это было лет 12 назад :-)

один  ключик знаю /portable 
 
Запускать окно просто свёрнутым недостаточно?
 
Недостаточно. Я бы в этом случае зашёл в свойства ярлыка и поставил бы опцию "Свёрнутое в значок". Нужен именно трей. Я пользуюсь программой WireKeys - она помимо прочего прячет в трей, но это приходится делать руками.

Думал, что можно в пути запуска в свойствах ярлыка прописать ключик. Вот и задал вопрос разработчику.

 
Без сторонних утилит - никак. В терминале не реализовано.
[Удален]  

Винды нет, не проверял, но навскидку

START /B program


C:\>HELP START

Starts a separate window to run a specified program or command.

START ["title"] [/D path] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
      [/NODE <NUMA node>] [/AFFINITY <hex affinity mask>] [/WAIT] [/B]
      [command/program] [parameters]

    "title"     Title to display in window title bar.
    path        Starting directory.
    B           Start application without creating a new window. The
                application has ^C handling ignored. Unless the application
                enables ^C processing, ^Break is the only way to interrupt
                the application.
[Удален]  
"C:\Program Files (x86)\Alpari MT4\terminal.exe" /start

сохранить в .cmd

в место \Alpari MT4\ впишите название папки - где находится программа

или другой способ 

«С:» > «ProgramData» > Microsoft > Window’s >Главное меню (Start Menu) > Программы (Programs) > StartUp.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\

используя сочетание клавиш [Win]+[R] > введите в диалоговое окно команду для автозагрузки: «shell:startup» > OK.

Снимок78899.PNGсюда надо ярлык отправить программы 

это когда вы вкл. или перезагрузите комп - программа сама запустится 

 
Разве терминал может сворачиваться в трей ?
 
кажется тут что то похожее было, давно видел https://www.mql5.com/ru/users/avoitenko/publications

и поиском по КБ https://www.mql5.com/ru/code/9977

 
Может. Сторонней утилитой может. Посмотрите скриншот. Нею пока и пользуюсь.

Всем спасибо за подсказки - нагрянет выходной - буду пробовать.


