Запуск терминала из командной строки
Возникла надобность при загрузке виндовса запускать MetaTrader 4 свёрнутым в трей. Операционка - Windows 7. Хотелось бы просто прописать ключи в ярлыке терминала и сунуть его в автозапуск. То есть без установки стороннего софта типа Tray It. Поэтому возник вопрос, с какими ключами можно запускать терминал из командной строки, ибо досовское окно по команде
terminal.exe /?
ни чего не выдало.
Очень давно писал на Си++ приблуду которая работала как служба , она отслеживала работают ли в памяти терминалы ( умела следить не за одним) и запускала метатрейдеры сворачивая в трей - тогда еще МТ4 - но это было лет 12 назад :-)один ключик знаю /portable
Запускать окно просто свёрнутым недостаточно?
Недостаточно. Я бы в этом случае зашёл в свойства ярлыка и поставил бы опцию "Свёрнутое в значок". Нужен именно трей. Я пользуюсь программой WireKeys - она помимо прочего прячет в трей, но это приходится делать руками.
Думал, что можно в пути запуска в свойствах ярлыка прописать ключик. Вот и задал вопрос разработчику.
Винды нет, не проверял, но навскидку
START /B program C:\>HELP START Starts a separate window to run a specified program or command. START ["title"] [/D path] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED] [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL] [/NODE <NUMA node>] [/AFFINITY <hex affinity mask>] [/WAIT] [/B] [command/program] [parameters] "title" Title to display in window title bar. path Starting directory. B Start application without creating a new window. The application has ^C handling ignored. Unless the application enables ^C processing, ^Break is the only way to interrupt the application.
"C:\Program Files (x86)\Alpari MT4\terminal.exe" /start
сохранить в .cmd
в место \Alpari MT4\ впишите название папки - где находится программа
или другой способ
«С:» > «ProgramData» > Microsoft > Window’s >Главное меню (Start Menu) > Программы (Programs) > StartUp. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\ используя сочетание клавиш [Win]+[R] > введите в диалоговое окно команду для автозагрузки: «shell:startup» > OK.
сюда надо ярлык отправить программы
это когда вы вкл. или перезагрузите комп - программа сама запустится
Разве терминал может сворачиваться в трей ?
кажется тут что то похожее было, давно видел https://www.mql5.com/ru/users/avoitenko/publications
и поиском по КБ https://www.mql5.com/ru/code/9977
Разве терминал может сворачиваться в трей ?
Может. Сторонней утилитой может. Посмотрите скриншот. Нею пока и пользуюсь.
Всем спасибо за подсказки - нагрянет выходной - буду пробовать.
