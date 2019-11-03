Как упростить цикл комбинаторики? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно на этот счет конкурс организовать: "Кто лучше ?"
Кто следующий :)
Я следующий. Я знаю ответ.
И циклов не надо.
Прикольный вариант).
is=32
Я следующий. Я знаю ответ.
И циклов не надо.
Лучше идите спать, уже поздно.
Лучше идите спать, уже поздно.
Хорошо. А какой ответ?
Хорошо. А какой ответ?
Какой ответ ? Вот Fedoseev уже привел хороший пример.
Только надо автору темы предупредить, что и еще надо знать что такое рекурсия.
Какой ответ ? Вот Fedoseev уже привел хороший пример.
Только надо автору темы предупредить, что и еще надо знать что такое рекурсия.
Короче загостился? Своего ответа нет?
стринги медленные.
Думаю предпочтительнее дело иметь с массивом uchar.
Например так:
Короче загостился? Своего ответа нет?
У меня был такой вариант, но было поздно и не показал.
Такие вещи сделали очень давно, еще на EC-ЭВМ через PL/1
P.S. Для новичков хочу добавить, что MathPow и объявление string, надо вывести из цикла.