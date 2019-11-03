Помогите пожалуйста - страница 2
Ошибка кроется в выходе за пределы массива, о чем и говорит компилятор.
А что это значит?
Что массив размером n , а цикл выходит за пределы n .
И вообще не понятно что вы там считаете, есть массивы, в них не чего не заполнили ну что-то там считаете.
https://www.mql5.com/ru/articles/2555
Сейчас попробую объяснить логику того что должно быть))
Идем по внутреннему циклу j начиная от i-ого элемента, и до i+OtklPeriod, где OtklPeriod по умолчанию 20, т.е. от элемента i еще на двацатку с шагом по умолчанию 5.
Тут в общем то понятно, ищем максимум и минимум за период otklshag, по умолчанию равный 5, начиная с элемента j.
Затем
Тут мы нашли максимальные отклонения за 5 баров вверх и вниз от нашей скользящей средней с периодом 20
double dOtklmax=Otklmax*Otklmax;
Здесь Просто возводим в квадрат это отклонение.
dOtklSumMax[j]=dOtklSumMax[j-1]+dOtklSumMax[j];
А тут мы суммируем квадраты отклонений. У нас в сумме с входными данными по умолчанию в итоге должно получится 4 отклонения вверх, каждое из которых высчитывается, как отклонение за 5 баров, потом мы это возводим в квадрат и суммируем квадраты этих четырех значений. Аналогично для отклонений вниз. И выходим из цикла. Далее уже во внешнем цикле, используя значение суммы квадратов отклонений, считаем среднеквадратичное отклонение и идя уже по каждому элементу, строим канал, в котором средняя линии это обычная средняя, верхняя это средняя + полученное среднеквадратичное отклонение.
Вот собственно это должно было получиться
Не могу понять почему при наложении индикатора на график он ничего не показывает.
А лично я не могу понять почему по четвёрке вопросы задаются в этом разделе, если есть специальный?
А лично я не могу понять почему по четвёрке вопросы задаются в этом разделе, если есть специальный?
Была тема индикаторы, я туда и задалМогу пересоздать, только не знаю как это тут удалить
Память под массивы dOtklSumMax[], SrOtklMax[], dOtklSumMin[] и SrOtklMin[] надо выделить. Далее, dOtklSumMax[j - 1] на первом внутреннего цикла проходе не определён.
Но это лишнее, не нужны тут эти массивы. Надо переписать без них, просто сохраняя предыдущее значение вместо dOtklSumMax[j - 1].