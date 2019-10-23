Платные сигналы подключились на демо счет.
Как перенести оплаченные сигналы с демо на реальный счет?
050tonn:
Хотя бы из любопытства перешли бы по ссылке.
Команда под
называется "Перенос подписки"
Marsel:
Спасибо!!!вот я тупой...
