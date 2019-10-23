Платные сигналы подключились на демо счет.

Купил сигналы.Подключил...Почему то на демо счет.Как их переподключить на реальный торговый счет?И где здесь связь с техподдержкой?Помогите, кто понимает!!!

 
https://www.mql5.com/ru/signals/subscriptions
 

Как перенести оплаченные сигналы с демо на реальный счет?

 
Хотя бы из любопытства перешли бы по ссылке.

Команда под называется "Перенос подписки"

 
Спасибо!!!вот я тупой...

