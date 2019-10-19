вопрос по оптимизации - страница 2

Slava:
Надо смотреть логи тестера. Какие ошибки связаны с тем или иным агентом. Например агенту могло не хватить памяти

Ещё один вопрос. У меня на компьютере 3 ГГб оперативной памяти и 2 ядерный процессор. Кроме тестера ничего больше не работает. Советник, состоящий из 3-х модулей торговых сигналов, сгенерирован Мастером MQL5. При этом нестабильная работа 2-х агентов имеет хаотичный характер.

Неужели это может быть из-за нехватки оперативной памяти?

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin:

Зависит от глубины тестирования и какое моделирование используете - m1 ohlc, ежетик или реальные тики. Также возможна подкачка дополнительной истории, если тестируете, например, на EURGBP, а валюта депозита USD
 

оптимизатор

за час сделал 506 проходов, уже час висит такой вариант, загрузка агентов не поднимается выше 1.1%, и просто растет время, почему за час 506, и потом за час и одного проходе не может сделать?

останавливаю оптимизацию, все так же час 506 проходов, потом просто падает загрузка агентов, и тест замирает!

 
Причина на 100% в советнике. При некоторых значениях параметров или комбинаций параметров советник может работать непредсказуемо. Надо при инициализации советника контролировать правильность значений параметров, соотношений параметров.
 
тогда почему это происходит именно в конце, а не где то в середине, несколько раз останавливал оптимизацию и все время последние тесты застывают? и нагрузка на агенты падает!
 
Dmitry Melnichenko:
Почему в конце? Эти задания могли раздаться и в начале.

Сделайте вот что. В OnInit распринтуйте значения входных параметров.

Запустите оптимизацию. Когда надоест ждать, остановите оптимизацию. Откройте лог соответствующего агента и посмотрите значения параметров последнего незаконченного прохода. Запустите одиночное тестирование с этими параметрами и посмотрите, где тормозит

Slava:

а где хранятся эти логи?

 
Dmitry Melnichenko:

Логи локальных агентов можно открыть прямо из вкладки журнала тестирования. В контекстном меню есть специальное подменю "Журналы локальных агентов"

 
Slava:
Зависит от глубины тестирования и какое моделирование используете - m1 ohlc, ежетик или реальные тики. Также возможна подкачка дополнительной истории, если тестируете, например, на EURGBP, а валюта депозита USD

Так в том то и дело, что тестируется валютная пара EURUSD, начальный депозит установлен в USD, моделирование - "Только цены открытия". Куда ещё легче режимы для работы тестера? В общем буду смотреть логи и ещё раз спасибо Вам за отклики.

С уважением, Владимир.

 
Slava:

Логи локальных агентов можно открыть прямо из вкладки журнала тестирования. В контекстном меню есть специальное подменю "Журналы локальных агентов"

нашел в чем проблема, спасибо за подсказку!

