Надо смотреть логи тестера. Какие ошибки связаны с тем или иным агентом. Например агенту могло не хватить памяти
Ещё один вопрос. У меня на компьютере 3 ГГб оперативной памяти и 2 ядерный процессор. Кроме тестера ничего больше не работает. Советник, состоящий из 3-х модулей торговых сигналов, сгенерирован Мастером MQL5. При этом нестабильная работа 2-х агентов имеет хаотичный характер.
Неужели это может быть из-за нехватки оперативной памяти?
С уважением, Владимир.
за час сделал 506 проходов, уже час висит такой вариант, загрузка агентов не поднимается выше 1.1%, и просто растет время, почему за час 506, и потом за час и одного проходе не может сделать?
останавливаю оптимизацию, все так же час 506 проходов, потом просто падает загрузка агентов, и тест замирает!
тогда почему это происходит именно в конце, а не где то в середине, несколько раз останавливал оптимизацию и все время последние тесты застывают? и нагрузка на агенты падает!
Почему в конце? Эти задания могли раздаться и в начале.
Сделайте вот что. В OnInit распринтуйте значения входных параметров.
Запустите оптимизацию. Когда надоест ждать, остановите оптимизацию. Откройте лог соответствующего агента и посмотрите значения параметров последнего незаконченного прохода. Запустите одиночное тестирование с этими параметрами и посмотрите, где тормозит
а где хранятся эти логи?
Логи локальных агентов можно открыть прямо из вкладки журнала тестирования. В контекстном меню есть специальное подменю "Журналы локальных агентов"
Зависит от глубины тестирования и какое моделирование используете - m1 ohlc, ежетик или реальные тики. Также возможна подкачка дополнительной истории, если тестируете, например, на EURGBP, а валюта депозита USD
Так в том то и дело, что тестируется валютная пара EURUSD, начальный депозит установлен в USD, моделирование - "Только цены открытия". Куда ещё легче режимы для работы тестера? В общем буду смотреть логи и ещё раз спасибо Вам за отклики.
С уважением, Владимир.
нашел в чем проблема, спасибо за подсказку!