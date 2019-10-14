если бы
Не понятно, о чем речь ... и почему это обращение - к MetaQuotes, ведь все знают, что "стирают посты" на форуме в основном модераторы такие как я например.
Зашел в ваш профиль, и нашел ваши четыре ("нестертые") ветки, вкл ту, которую ищете:
Если вы по прежнему заинтересованы в какой-то их тех ваших веток, то сделать ветку интересной для всех пользователей форума - это ваше право.
Если нет, то нет ... опять будете ветку искать ...
Не понятно, о чем речь ... и почему это обращение - к MetaQuotes, ведь все знают, что "стирают посты" на форуме в основном модераторы такие как я например.
Зашел в ваш профиль, и нашел ваши четыре ("нестертые") ветки, вкл ту, которую ищете:
Если вы по прежнему заинтересованы в какой-то их тех ваших веток, то сделать ветку интересной для всех пользователей форума - это ваше
право.
Если нет, то нет ... опять будете ветку искать ...
Опа..
Извинения
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
MetaQuotes Software Corp. если бы Вы также шустро отвечали на заявки/обращения, как стираете посты (Нужна помощь в создании полуавтоматического робота-советника для MT4), я бы так не поступал :)
Благодарю за внимание