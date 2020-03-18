MQL, Вы почему мне не отвечаете?

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Я обратился по сервисдеску, заявка #2623286  2020.03.12 13:13, мне на "отвали" ответили. Вы когда собираетесь решать мою ситуацию? Вы хотя бы можете отвечать? По Вашем это серьезно оставлять обращения без внимания?

 
AzamatDzasezhev:

Я обратился по сервисдеску, заявка #2623286  2020.03.12 13:13, мне на "отвали" ответили. Вы когда собираетесь решать мою ситуацию? Вы хотя бы можете отвечать? По Вашем это серьезно оставлять обращения без внимания?

А они обязаны решать твою ситуацию?)

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Evgeniy Zhdan:

А они обязаны решать твою ситуацию?)

Серьезно? Разведем полемику на Ваш вопрос? Если бы речь шла о возврате Ваших денег, все равно вопрос актуален?

 
AzamatDzasezhev:

Серьезно? Разведем полемику на Ваш вопрос? Если бы речь шла о возврате Ваших денег, все равно вопрос актуален?

не выводят они введенные, только заработанные.

раньше выводили, сейчас нет.

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как удалить свою регистрацию? выйти из МОл-5 ?! ...  куда зайти и удалить всё? ... дайте ссылку или скажите ... в личном кабинете всё перепробывал - не удаляет ...= Владимир.
 
Владимир:
как удалить свою регистрацию? выйти из МОл-5 ?! ...  куда зайти и удалить всё? ... дайте ссылку или скажите ... в личном кабинете всё перепробывал - не удаляет ...= Владимир.

Напишите в сервисдеск с просьбой об удалении аккаунта.

 

Здравствуйте.
пожалуйста, помогите нам решить эту проблему
Мы не могли закончить работу
Пожалуйста, помогите моему клиенту тоже.
у него тоже проблема


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