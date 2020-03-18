MQL, Вы почему мне не отвечаете?
AzamatDzasezhev:
Я обратился по сервисдеску, заявка #2623286 2020.03.12 13:13, мне на "отвали" ответили. Вы когда собираетесь решать мою ситуацию? Вы хотя бы можете отвечать? По Вашем это серьезно оставлять обращения без внимания?
А они обязаны решать твою ситуацию?)
Evgeniy Zhdan:
А они обязаны решать твою ситуацию?)
Серьезно? Разведем полемику на Ваш вопрос? Если бы речь шла о возврате Ваших денег, все равно вопрос актуален?
AzamatDzasezhev:
Серьезно? Разведем полемику на Ваш вопрос? Если бы речь шла о возврате Ваших денег, все равно вопрос актуален?
не выводят они введенные, только заработанные.
раньше выводили, сейчас нет.
как удалить свою регистрацию? выйти из МОл-5 ?! ... куда зайти и удалить всё? ... дайте ссылку или скажите ... в личном кабинете всё перепробывал - не удаляет ...= Владимир.
Владимир:
как удалить свою регистрацию? выйти из МОл-5 ?! ... куда зайти и удалить всё? ... дайте ссылку или скажите ... в личном кабинете всё перепробывал - не удаляет ...= Владимир.
как удалить свою регистрацию? выйти из МОл-5 ?! ... куда зайти и удалить всё? ... дайте ссылку или скажите ... в личном кабинете всё перепробывал - не удаляет ...= Владимир.
Напишите в сервисдеск с просьбой об удалении аккаунта.
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Я обратился по сервисдеску, заявка #2623286 2020.03.12 13:13, мне на "отвали" ответили. Вы когда собираетесь решать мою ситуацию? Вы хотя бы можете отвечать? По Вашем это серьезно оставлять обращения без внимания?