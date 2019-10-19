Отправил деньги за продажу робота на карту - но деньги не пришли
Отправил деньги за продажу робота на долларовую карту российского банка, но деньги не пришли на карту. Кто-нибудь знает что теперь делать?
Позвонить в банк, сообщить время платежа и спросить где платёж.
Хорошая знакомая работает в том банке, денег не видят
Похоже у меня такая же ситуация произошла.
Сервисдеск пока не ответил
Хорошие банки видят платёж через несколько минут. Некоторые видят только через трое суток. Срок "видит" зависят от внутреннего процессинга банка.
Откуда отправляли, туда и обращайтесь.
Хорошо, спасибо, будем надеяться на лучшее. Просто видел записи о том, что люди получают мгновенно. Немного переживаю, что указал долларовую карту, а не рублевую, могут быть проблемы с валютным контролем из-за этого? И что написано в назначении платежа? Где можно будет взять документы для валютного контроля если потребуются?
На Сбербанк (карта виза) приходят за пару секунд, проверено.
Случаи бывают везде и всякие.
Где, где - у знакомой купить, как же иначе? ))
С сайта MQL5
