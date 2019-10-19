Отправил деньги за продажу робота на карту - но деньги не пришли

Отправил деньги за продажу робота на долларовую карту российского банка, но деньги не пришли на карту. Кто-нибудь знает что теперь делать?
 
Vasilii Polovnikov:
Позвонить в банк, сообщить время платежа и спросить где платёж.

 
Vladimir Karputov:

Хорошая знакомая работает в том банке, денег не видят

 

Похоже у меня такая же ситуация произошла.

Сервисдеск пока не ответил


 
Vasilii Polovnikov:

Хорошие банки видят платёж через несколько минут. Некоторые видят только через трое суток. Срок "видит" зависят от внутреннего процессинга банка.

 
Vasilii Polovnikov:
Откуда отправляли, туда и обращайтесь.

 
Vladimir Karputov:

Хорошо, спасибо, будем надеяться на лучшее. Просто видел записи о том, что люди получают мгновенно. Немного переживаю, что указал долларовую карту, а не рублевую, могут быть проблемы с валютным контролем из-за этого? И что написано в назначении платежа? Где можно будет взять документы для валютного контроля если потребуются?

 
На Сбербанк (карта виза) приходят за пару секунд, проверено.
У вас какой банк?
 
Evgeniy Zhdan:
На Сбербанк (карта виза) приходят за пару секунд, проверено.
Случаи бывают везде и всякие.

 
Vasilii Polovnikov:

Где, где - у знакомой купить, как же иначе? ))

 
Dmitry Fedoseev:

С сайта MQL5

