Как повторно получить MQL5 пароль?

Как повторно получить MQL5 пароль? Старый не принимает, что делать.
 
Написать заявку в СервисДеск
 
Восстановление пароля: https://www.mql5.com/ru/auth_forgotten
 

Спасибо получилось

 
 после смены винд  появились такие значки    индикаторы не устанавливаются    как это лечится?  Спасибо
 
устанавливаются но не все...
 
Все телепаты в отпуске. Извините ...

 
Вам сюда: https://www.mql5.com/ru/forum/133408

