"На каких языках вы можете писать программы?" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ни на каком : (
Посмотрел рейтинг.
Есть 6 самых популярных языков программирования.
JavaScript
PHP
Java
Python
C#
C++
И эти языки находятся в первой шестерке уже 10 лет.
Зарплаты в США по разным языкам программирования:
В школе изучал Фокал
:P
Delphi (Pascal, если брать основу систаксиса)
На Times New Roman
Вау...и на Ариале могёшь ? или подучить надо
Вау...и на Ариале могёшь ? или подучить надо
Еще не дотягиваю
...