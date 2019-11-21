"На каких языках вы можете писать программы?" - страница 3

Не, я конечно могу написать: mql4/5, c/c++, c#, pascal (ну не было тогда еще delfi), блин даже ассемблер не совсем темный лес (читаю со словарем), да, совсем забыл basic, который еще не visual (были детские годы, еще до pascal), о, даже калькулятор, МК который, не помню индекс, юзал.  А вот опрос на тему, как кто себя считает, в каком языке по шкале джун/мидл/сеньор, с последующим публичным собеседованием с реальным спецом (вдруг кто не зассыт, лично я не соглашусь), вот тут бы все и поржали.
 
Alexey Volchanskiy:
  • MQL4
  • MQL5
  • C
  • C++
  • C#
  • Matlab
  • R
  • Python
  • Java
  • ASM :)
  • Я крут, добавлю еще свой набор

Ни на каком : (

 

Посмотрел рейтинг.

Есть 6 самых популярных языков программирования.

JavaScript
PHP
Java
Python
C#
C++

И эти языки находятся в первой шестерке уже 10 лет.


Зарплаты в США по разным языкам программирования:


 
Vadim Konyaev:

В школе изучал Фокал

:P

Delphi (Pascal, если брать основу систаксиса)

 
На Times New Roman
 
Evgeniy Zhdan:
На Times New Roman

Вау...и на Ариале могёшь ? или подучить надо

 
Maxim Kuznetsov:

Вау...и на Ариале могёшь ? или подучить надо

Еще не дотягиваю

 


