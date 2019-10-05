Советник не открывает сделки в тестере mql4 - страница 2
Подскожите, ААААААА??? Может по телефону если можно
Вам уже сказали, без кода - это к гадалкам.
Никто у Вас не просит код полностью, возможно, будет достаточно того участка, который отвечает за открытие позиций.
Хорошо
//+------------------------------------------------------------+
//+---------------------------Функция ОТКРЫТИЯ покупок---------+
//+------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen_b(int mag,double risk,int sl,int tp,string kom)
{
double teikpr=0,stop=0;
if(tp!=0)
teikpr=NormalizeDouble(Ask+tp*Point,Digits);
if(sl!=0)
stop=NormalizeDouble(Ask-sl *Point,Digits);
int a=-1;
int sch=0;
while(a==-1)
{
if(sch>10)
{
Alert("CheckForOpen_b"," ","Счетчик более 10 раз");
break;
}
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if(Magic==OrderMagicNumber())
{
Alert("Ордер уже открыт, выход");
return;
}
}
}
a=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot_Calculate(Symbol(),risk,sl),NormalizeDouble(Ask,Digits),
slippage,stop,teikpr,kom,mag);
//if(a>0 && kom=="2"){tral2=sl;return;}
//if(a>0 && kom=="3"){tral2=sl*3;return;}
if(a==-1)
Sleep(3000);
RefreshRates();
sch++;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Хорошо
//+----
А теперь всё это вставьте в