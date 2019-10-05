Советник не открывает сделки в тестере mql4 - страница 2

Aleksey Semenov:

Подскожите, ААААААА???  Может по телефону если можно

Artem Likhachev:

Подскожите, ААААААА???  Может по телефону если можно

Вам уже сказали, без кода - это к гадалкам.

Никто у Вас не просит код полностью, возможно, будет достаточно того участка, который отвечает за открытие позиций.

 

Хорошо

//+------------------------------------------------------------+

//+---------------------------Функция ОТКРЫТИЯ покупок---------+

//+------------------------------------------------------------+

void CheckForOpen_b(int mag,double risk,int sl,int tp,string kom)

  {

   double teikpr=0,stop=0;

   if(tp!=0)

      teikpr=NormalizeDouble(Ask+tp*Point,Digits);

   if(sl!=0)

      stop=NormalizeDouble(Ask-sl  *Point,Digits);

   int a=-1;

   int sch=0;

   while(a==-1)

     {

      if(sch>10)

        {

         Alert("CheckForOpen_b"," ","Счетчик более 10 раз");

         break;

        }

      for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)

        {

         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))

           {

            if(Magic==OrderMagicNumber())

              {

               Alert("Ордер уже открыт, выход");

               return;

              }

           }

        }

      a=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot_Calculate(Symbol(),risk,sl),NormalizeDouble(Ask,Digits),

                  slippage,stop,teikpr,kom,mag);

      //if(a>0 && kom=="2"){tral2=sl;return;}

      //if(a>0 && kom=="3"){tral2=sl*3;return;}

      if(a==-1)

         Sleep(3000);

      RefreshRates();

      sch++;

     }

  }

//+------------------------------------------------------------------+

Artem Likhachev:

Хорошо

