Материалы по системе Торговый хаос
Уже на многих форумах спрашивал, кроме нашего.Может есть у кого материалы по системе Торговый хаос Билла Вильямса
Или может у кого знакомые давно на рынке и у них есть ?
Интересует самый первый видео курс Home study course Profitunity ( 95 года, он был изначально на видеокассетах).
- Программы
- Торговый хаос
- Торговый Хаос 2
