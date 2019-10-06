Сколько процентов в месяц можно зарабатывать, чтобы не привлекать внимание Дилера?
Вопрос в названии темы.
Смотря какого дилера. Смотря каким методом.
Можно в виде опроса.
Так у вас даже 5% не выходит, а вы за 100 ))
Или думаете дилер тут не причем?
Смотря какого дилера. Смотря каким методом.
Ну да дилеры по разному жадные.
Методы думаю не при чем, если баланс растет - значит вы в центе внимания дилера. Или я преувеличиваю?
Какие темпы роста не раздражают дилера?
Дилера ни когда не раздражает рост баланса. Если спросите почему. Отвечу.)
Скачай вот эту книгу в интернете, в ней ответ:
Наконец-то стали доступны недоступные книги)
Да нет однозначного ответа. Проверено на практике.
Одни 5K выводят за один день, другие 500 $ забирают, обвиняют в мошенничестве. Мол открыл ордер в нужное время. Так нельзя.
Почему )
