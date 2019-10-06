Сколько процентов в месяц можно зарабатывать, чтобы не привлекать внимание Дилера?

Вопрос в названии темы.

Sergey Chalyshev:


Можно в виде  опроса. 
Я за 100
 
Sergey Chalyshev:

Смотря какого дилера. Смотря каким методом. 

 
Vladimir Baskakov:
Можно в виде  опроса. 
Я за 100

Так у вас даже 5% не выходит, а вы за 100 ))

Или думаете дилер тут не причем?

Sergey Chalyshev:

Так у вас даже 5% не выходит, а вы за 100 ))

Или думаете дилер тут не причем?

Не знаю , у меня выходит прекрасно. Чего и вам желаю
 
Arkadii Zagorulko:

Смотря какого дилера. Смотря каким методом. 

Ну да дилеры по разному жадные.

Методы думаю не при чем, если баланс растет - значит вы в центе внимания дилера. Или я преувеличиваю?

Какие темпы роста не раздражают дилера?

 
Sergey Chalyshev:

Ну да дилеры по разному жадные.

Методы думаю не при чем, если баланс растет - значит вы в центе внимания дилера. Или я преувеличиваю?

Какие темпы роста не раздражают дилера?

Дилера ни когда не раздражает рост баланса. Если спросите почему. Отвечу.)

 
Sergey Chalyshev:

Скачай вот эту книгу в интернете, в ней ответ:


 
Georgiy Merts:

Скачай вот эту книгу в интернете, в ней ответ:


Наконец-то стали доступны недоступные книги)

 
Sergey Chalyshev:

Ну да дилеры по разному жадные.

Методы думаю не при чем, если баланс растет - значит вы в центе внимания дилера. Или я преувеличиваю?

Какие темпы роста не раздражают дилера?

Да нет однозначного ответа. Проверено на практике. 

Одни 5K выводят за один день, другие 500 $ забирают, обвиняют в мошенничестве.  Мол открыл ордер в нужное время. Так нельзя.

 
Uladzimir Izerski:

Дилера ни когда не раздражает рост баланса. Если спросите почему. Отвечу.)

Почему )

