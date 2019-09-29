Как узнать тип актива по символу - страница 2
как enum - в коде не подсвечивается, но программка компилится и выдает 34.
build 2085 - в более новых версиях возможно профиксили уже
Билд 2160:
Ну тоже не подсвечивается. Но наименование имеет раз выводится циклом
как enum - в коде не подсвечивается, но программка компилится и выдает 34.
build 2085 - в более новых версиях возможно профиксили уже
Иногда неподсвеченная константа означает, что она оставлена только для совместимости - то есть по сути это выкинутая константа из MQL5. Я уже такое встречал.
Но ее значение совпадает с используемой сейчас. Это некоторые неудобные ситуации образует, как в данном случае (ожидаешь фьюч а получаешь опцион)
Где совпадает? Фьючерс = 1 и 33, опцион = 34 и 36
имел ввиду что тот enum что не подсвечивается который для совместимости оставлен - тоже равен 34
У вас перед глазами распечатка значений констант:
Неподсвечиваемая константа = 34, фьючерс = 1 и фьючерсный контракт = 33
Совпадений в упор не вижу. Тыкните меня тогда носом что-ли :)
Тыкаем) Там в описании символа FORTS Futures стоит - и он тоже 34 имеет)
Тогда используйте для получения типа актива только те константы, которые подсвечиваются: