Товарищи Господа. подскажите что за вторжение? - страница 2
Comodo довольно серьёзная контора, держит центры сертификатов, поэтому к предупреждениям стоит отнестись серьёзно. А переключение на "другой антивирус если текущий излишне строг", это та ещё рекомендация
могу ошибаться, но даже сертификаты MT у них хранятся (или раньше хранились - очень давно не смотрел где они живут)
ЗЫ: если сие после обновлений, то это 100% в сервис-деск. Это как раз работа сотрудников MQ - делать так чтобы не было похоже на вирусню и объяснять изготовителям антивирусов почему так и как распознать конкретно MT.
вроде не выскакивает теперь -
выскакивало что то сохранить - пробовал на другие сайты заходить, не чего не выскакивало - только на этом сайте https://www.mql5.com/ru/forum/322193#edit_form
это всё к Абузам (Abuse) MQ, и думаю они уже напряглись по вашему вопросу
Перестало выскакивать - наверное, исправили
Что это? сегодня Сайт? просит СОХРAНИТЬ???
А у меня даже не просит, просто скачивает эту страницу) вот сегодня или со вчера кажется началось.