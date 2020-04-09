Товарищи Господа. подскажите что за вторжение?
может это - считает вирурсник вторжением?
как вы думаете ?
может, они и вторгались ... а не получилось, и написали ..
что такое COMODO?
да бесплатная безделушка. ну так вроде строгий вирусник . всё по удалял запретное
когда хочется побаловаться вирусами - всё сносит
Скорее непроданые EA из Маркета , ищут , где слить депо
Владимир ! у меня нет нечего в маркете. если вы об этом. - я сам не раз сливал - и ещё солью, пока не научусь, правильно распознавать движения
Если это антивирусник - то переключите на другой.
Comodo довольно серьёзная контора, держит центры сертификатов, поэтому к предупреждениям стоит отнестись серьёзно. А переключение на "другой антивирус если текущий излишне строг", это та ещё рекомендация
могу ошибаться, но даже сертификаты MT у них хранятся (или раньше хранились - очень давно не смотрел где они живут)
ЗЫ: если сие после обновлений, то это 100% в сервис-деск. Это как раз работа сотрудников MQ - делать так чтобы не было похоже на вирусню и объяснять изготовителям антивирусов почему так и как распознать конкретно MT.
