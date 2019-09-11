В МТ5 появилась на грфике цены горизонтальная линия "Limesf "

В МТ5 появилась на грфике цены горизонтальная линия "Limesf " с значением цены цвет AQUA SOLiD-1 -удалить её невозможно! Кто знает, что это такое-и если знаете-как её удалить ? Помогите пожалуйста...
 
Vadim Riabinin:
Нажмите сочетание клавишь ctrl+и и в открышемся окне


нажмите кнопку "Все". В списке появится та самая линия. Наступив на неё будут активирована кнопка "Удалить". Дальше сами догадаетесь что сделать...

