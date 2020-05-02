Два терминала мт5 - один на связи а другой спать не даёт
Aleksandr Klapatyuk:
этот зараза всю ночь сигнал издаёт
этот постоянно на связи
Artyom Trishkin:
Да ! это да. а если советника тестировать - связи то нет
Aleksandr Klapatyuk:
копируем папку с установленной программой
и создаем ярлык на рабочем столе .
всё повторяем - до нужного количества терминалов
имеем 2 терминала с одним и тем же счётом .
на одном покупаем - на другом продаем . не когда не сольётесь (зато по участвуете в торгах)
(ну и комиссии всякие - на них потеряете ) - это просто шутка)
Sergey Basov:
Беседу поддержу, а то смотрю, вы на форуме обычно сам с собой разговариваете. ))
Вы - гений! ))
Беседу поддержу, а то смотрю, вы на форуме обычно сам с собой разговариваете. ))
Да! и Автомобилиста в одного отметил ! уже пришёл в себя - отоспался .
