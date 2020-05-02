Два терминала мт5 - один на связи а другой спать не даёт

этот зараза всю ночь сигнал издаёт

Снимок

этот постоянно на связи

Снимок alpari 

 
Да ! это да. а если советника тестировать - связи то нет

нажал на обновление - обновился.

но связи так и нет. 

обновление

что то серьёзное наверное - случилось.

уже раз проснулся - хотелось бы тестировать советника.

на другом терминале на реальном счёте стоит - не по тестируешь.

Снимок2  

сейчас попробую перенести папки из рабочего терминала

в директорию не рабочего. - что бы создать демо счёт от брокера

Снимок3 

Снимок4

вроде получилось - открыл демо счёт

MetaTrader 5

Да - всё получилось! теперь работает и демо и реал 

демо и реал.

после всего - вот так это выглядит 

это демо

2

это реал

1

на одном компе можно запустить - много торговых счетов - лишь бы денег хватило 

3 терминала

копируем папку с установленной программой

и создаем ярлык на рабочем столе . 

ярлык

всё повторяем - до нужного количества терминалов 

имеем 2 терминала с одним и тем же счётом .

на одном покупаем - на другом продаем . не когда не сольётесь (зато по участвуете в торгах)

(ну и комиссии всякие - на них потеряете ) - это просто шутка)

один счет 2 терминала 

Вы - гений! ))

Беседу поддержу, а то смотрю, вы на форуме обычно сам с собой разговариваете. ))

Да! и Автомобилиста в одного отметил ! уже пришёл в себя - отоспался .

12
