Смена OBJ_BITMAP_LABEL при смене фона терминала - страница 2
Спасибо вам большое что отвечаете, пишите... Спасибо) больше не кто в подобных постах не отвечал
Подскажите пожалуйста как обновлять в OnChartEvent(). ???
Сделал как вы "сказали" создание кнопки в OnInit() таким образом:
Теперь как её обновить ??? пожалуйста ответьте
Чтобы я как-то помог, нужно знать, что это за функция - ButtonPicture. Это пользовательская функция, код которой Вы пока не привели.
Спасибо что ответили, выкладываю ButtonPicture, посмотрите пожалуйста
P.S этот код у меня еще на логотип при загрузки индикатора
Вот так:
Результат:
Вот так:
Спасибо большое! но возникли 2 проблемы:P.S я могу ошибаться но если я правильно понял вы выложили пример советника(скорее всего поэтому он у меня не кидался в индюке)
1) как и у меня при смене фона --> меняется цвет кнопки, но как только мы поменяли ТФ сразу же прыгает и цвет кнопки обратно
2) Пожалуйста ответьте каким образом можно сделать чтобы менялось не при любых цветах а только так:
2.1) когда цвет фона черный - картинка2, в остальных случаях картинка1
Спасибо
иии в советниках там по другому работает смена ТФ (опять же это слова вслух ии я могу ошибаться)
Спасибо большое! но возникли 2 проблемы:
Потому что при смене ТФ происходит инициализация программы, будь то советник, будь то индикатор.
2) Пожалуйста ответьте каким образом можно сделать чтобы менялось не при любых цветах а только так:
2.1) когда цвет фона черный - картинка2, в остальных случаях картинка1
Вы же сами формализовали нужное условие. В коде это будет выглядеть точно также:
Полный код для индикатора, хотя он такой же, как и для советника - вместо OnTick() присутствует пустая функция OnCalculate():
Спасибо вам огромное!!!! Всё работает идеально, так и не понял почему у меня раньше при смене ТФ картинка обратно на прежнюю становилась,
Спасибо еще раз вам, Большой человек
Спасибо вам огромное!!!! Всё работает идеально, так и не понял почему у меня раньше при смене ТФ картинка обратно на прежнюю становилась,
В первой версии начальный рисунок всегда был один и тот же, не зависящий от цвета фона. Менялся только в случае смены цвета фона на любой другой. После того, как Вы точно сформулировали условие вывода того или иного рисунка, это условие было внесено. Еще раз, вот это условие:
Спасибо что объяснили, извените если наглею но могли бы вы еще кое в чем помочь:
Пытался по вашему примеру сделать изменение цвета у Label но у меня не получается, или ошибки или нет ошибок и не работает
Нужно чтобы тут точно так же менялся цвет в зависимости от фона, т.е для черного фона - белый текст, для всех остальных черный
Пожалуйста помогите окончательно вот с этим
В общем вот так вывожу Label:
так не работает, но и ошибок нету:
ares96:
У меня возникли затруднения тут:
Для этого случая:
Тут две ошибки:
так не работает, но и ошибок нету:
А здесь нужно так: