Горячие клавиши в MT4 - страница 2
Выделили объект двойным жмаком мышки. Зажали клавишу Ctrl и тащите мышкой выделенный объект в сторону
Кстати, на трендовую линию это способ не распространяется. Не работает.
Только что попробовал. У меня работает.
Трендовая линия (в виде отрезка которая). При нажатой Ctr не размножается. Горизонтальная линия размножается.
Трендовая линия странно себя ведёт при выделении и нажатой Ctrl: если это первая вставка и трендовая линия выделенная, то при нажатом Ctrl мышкой можно потянуть за крайнюю точку - тогда размножение произойдет, только у старой линии и у новой линии будет одна общая точка:
Думаю при таком поведении нельзя назвать, что трендовая линия скопировалась.
Думаю при таком поведении нельзя назвать, что трендовая линия скопировалась.
Да, есть какие-то странности при копировании за крайние точки. То у первой, то у второй, то у обеих сразу. Не замечал до этого, так как всё время копировал только за центральную.
Я трендовую линию за центральную точку скопировать, при нажатой Ctrl, не могу.
P.S. Теперь скопировать за центральную точку могу, но зато, за крайнюю не копируется.
P.P.S. Теперь снова могу скопировать только за крайнюю точку. Чертовщина какая-то, хоть и сам домовой.
Я трендовую линию за центральную точку скопировать, при нажатой Ctrl, не могу.
У меня работает на Windows 7 x64; Terminal MetaTrader 5 x64 build 946.
У вас вроде Windows 8.1 ? Сейчас тоже попробую на этой ОС, если это может иметь какое-то значение...
P.S. Попробовал. Тоже за центральную точку нормально копируется всегда. Независимо от того, на какой точке была попытка до этого.
P.P.S. Теперь снова могу скопировать только за крайнюю точку. Чертовщина какая-то, хоть и сам домовой.
Наверное в этом дело. ;)
У меня работает на Windows 7 x64; Terminal MetaTrader 5 x64 build 946.
У вас вроде Windows 8.1 ? Сейчас тоже попробую на этой ОС, если это может иметь какое-то значение...
P.S. Попробовал. Тоже за центральную точку нормально копируется всегда. Независимо от того, на какой точке была попытка до этого.
Наверное в этом дело. ;)
Да, у меня на всех компьютерах только Windows 8.1 x64. На других "осях" возможности проверить нет.
Удобно в VMware Workstation устанавливать для теста любые ОС:
просто CTRL надо нажимать перед трендлинией и тогда работает, а наоборот не работает (в MT4)
Ctrl+T
Alt+R
F9