Почему не читает значения из CSV-файла? Удаляет этот файл или иероглифы показывает. - страница 2

Vladimir Karputov:

Если .. в начале файла будет обнаружен специальный двухбайтовый признак 0xff,0xfe, то флаг кодировки будет FILE_UNICODE, даже если указан флаг FILE_ANSI.

Например при помощи скрипта я создал новый файл в формате Unicode

и затем открыл файл в hex редакторе - вот в начале файла признак Unicode:


спасибо.


