Почему не читает значения из CSV-файла? Удаляет этот файл или иероглифы показывает. - страница 2
Если .. в начале файла будет обнаружен специальный двухбайтовый признак 0xff,0xfe, то флаг кодировки будет FILE_UNICODE, даже если указан флаг FILE_ANSI.
Например при помощи скрипта я создал новый файл в формате Unicode
и затем открыл файл в hex редакторе - вот в начале файла признак Unicode:
спасибо.