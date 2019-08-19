Полноценные стаканы в MT5
Кто встречал брокеров MT5 c полноценными стаканами на биржах (росбиржа не интересует) и может быть, мне на удивление, форексе!?
На форекс нет и не может быть стакана в принципе
Понятно что не может быть но все-же, где то формируется ликвидность, вдруг кто-то додумается.
(росбиржа не интересует)
Что за национализм? Все биржи работают одинаково+-. На бирже проще если есть голова.
У каждого поставщика ликвидности есть стакан На LMAX есть . На Integral есть. Есть стакан от аргегаторов. НА пример от AMTS solutions. НО этот агрегатор раздает свою ликвидность многим брокерам, поэтому у конкретного брокера вряд ли. Хотя есть еще FXOpen/ Они там даже даркпул мутили. не Знаю чем все закончилось...
попробовал поиском "euro futures metatrader 5" - находит таких брокеров,
подключился к ampglobal , есть стакан на M6EU19
фьюч всегда рядом со спотом на значение форвард-поинт ходит, если цель аналитика, то возможно этого достаточно, но нужно фьючерс 6Е найти, а не мини
Понятно что не может быть но все-же, где то формируется ликвидность, вдруг кто-то додумается.
В сторону Market Sentiment не рыли? Там общий объём позиций и соотношение покупок/продаж счетов, замониторенных у брокеров.
Позиции самого брокера не интересны, они может и показывают настроение трейдеров, но на рынок никак не влияют.
Почему не мини?
мини будет только 4-х знак и обьемы на нем очень маленькие, думаю, что если использовать стакан от фьючерса 6E , то корреляция со спотом будет близка к 1 , а если M6E то не будет такой точности, но это мое мнение - проверять нужно
У кого какой опыт работы со стаканами?