вопрос относящийся к функции GetAncestor библиотеки user32.dll
MT держит окна графиков в MDI-интерфейсе. Нужно отправить окну с классом "MDI Client" сообщение WM_MDIACTIVATE
В качестве параметра выступает хендл окна клиента. WindowHandle возвращает либо его, либо дочернее, которое и содержит график (т.е. если так, от него нужно взять родительское).
Spy++ поможет.
ну, хшоро получил я хендл окна. а дальнейшие действия?
Теперь нужно найти хендл окна с классом "MDIClient" (обведён красным) и отправить ему сообщение WM_MDIACTIVATE с параметром окна,
содержащего график (одно из дочерних окон этого MDIClient).
на вид задача решалась уточнением: hParentWnd = WindowHandle(Symbol(),PERIOD_M1); но с таким вариантом я кидаю скрипт на М5 с задачей сделать переиниц-цию на М1. он вызывает окно "Список индикаторов" >> потом вызывает окно свойств индикатора >> и все дальнейшие действия не совершает.
прошу помощи. пользователь SeriousRacoon уже предложил: "- Вам нужно переключиться на график, окно списка индикаторов для которого вы вызываете."
-как это грамотно сделать, если верна подсказка(какой функциейAPI)?