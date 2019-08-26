Какая стратегия лучше всего подходит для BTCUSD?
Алго-скальпинг, вестимо )
Какая стратегия лучше всего подходит для BTCUSD?
Продавать на хаях и никогда не покупать
Какая стратегия лучше всего подходит для BTCUSD?
Аналог вашей ветки из англ.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Which strategy is best for bitcoin?
Sergey Golubev, 2019.07.28 08:32Forecast and levels for Cryptocurrencies - the thread (with free indicators/systems from CodeBase)
можно просто усреднятся на покупку. Построить сетку грамотную и покупать на падении. Риск принять 100% - банкротство актива. Выходить частями, на падении докупать.
Всегда считал такое усреднение, торговлю против рынка разновидностью безумия. Главный вопрос - в чем тут кайф, в выбросе адреналина? )))
Всегда считал такое усреднение, торговлю против рынка разновидностью безумия. Главный вопрос - в чем тут кайф, в выбросе адреналина? )))
Какая стратегия лучше всего подходит для BTCUSD?
То есть как "какая" ???
Смотришь, завтра пара будет дороже - покупаешь.
Смотришь, завтра пара будет дешевле - продаешь...
И вперед !
Главное - не перепутать, а то дофига народу сперва покупают, когда пара дешевеет, а потом продает, когда она дорожает... И расстраивается, когда
теряют депозит...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования