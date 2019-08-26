Какая стратегия лучше всего подходит для BTCUSD?

niloufar mohamadi:

Алго-скальпинг, вестимо )

 
Продавать на хаях и никогда не покупать

 
можно просто усреднятся на покупку. Построить сетку грамотную и покупать на падении. Риск принять 100% - банкротство актива. Выходить частями, на падении докупать. 
 
Аналог вашей ветки из англ.

 
Maxim Romanov:
можно просто усреднятся на покупку. Построить сетку грамотную и покупать на падении. Риск принять 100% - банкротство актива. Выходить частями, на падении докупать. 

Всегда считал такое усреднение, торговлю против рынка разновидностью безумия. Главный вопрос - в чем тут кайф, в выбросе адреналина? )))

ну если - моя стратегия 

BTCUSDDaily

начало падения 

BTCUSDDaily

 
ну если - моя стратегия 

BTCUSDDaily

начало падения 


Биток на дневках вообще отлично машками торгуется. Но это до поры, до времени - с рублебаксом тоже так было, пока не перестало работать.
 
Лучше воздержаться от торговли крипты в целом )) Очень волатильный и тяжело предсказуемый актив .
 
Всегда считал такое усреднение, торговлю против рынка разновидностью безумия. Главный вопрос - в чем тут кайф, в выбросе адреналина? )))

По битку это не безумие ,а торговля в сторону роста. Рынок восходящий, у биткоина 2 пути или рост или банкротство. Поэтому усреднение только на покупку, стоплосс на 0. Риск адекватен прибыли. Риск 100% прибыль до 370 000 роста. То есть это просто высокорисковые инвестиции. А по мере роста можно скидывать позицию по чуть.
И что значит против рынка... если бы всем было понятно, куда идет рынок, то рынка бы небыло. 
 
То есть как "какая" ???

Смотришь, завтра пара будет дороже - покупаешь.

Смотришь, завтра пара будет дешевле - продаешь...

И вперед !

Главное - не перепутать, а то дофига народу сперва покупают, когда пара дешевеет, а потом продает, когда она дорожает... И расстраивается, когда теряют депозит...

