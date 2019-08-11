Новостные импульсы в виде длинных свечей с последующей коррекцией. Возможность торговли на постновостном фоне меня (я):

Новый комментарий
 
  • 48% (25)
  • 21% (11)
  • 13% (7)
  • 13% (7)
  • 4% (2)
Всего проголосовало: 52
 
новостной откат
 
Тут есть тема на эту тему https://www.mql5.com/ru/forum/260954 :)
Импульсный советник, кто знает?
Импульсный советник, кто знает?
  • 2018.06.25
  • www.mql5.com
Всем здравствуйте...
 
Vitalii Ananev:
Тут есть тема на эту тему https://www.mql5.com/ru/forum/260954 :)

там топикастер благополучно сигналит с 80% прибыли за пол года

 
Vladimir Kononenko:

там топикастер благополучно сигналит с 80% прибыли за пол года

По сигналу не понятно какую стратегию он использует.

 

ручками протестировал на канадце. работал исключительно с постновостной коррекцией. по четким правилам входа, выхода 

 
Vitalii Ananev:

По сигналу не понятно какую стратегию он использует.

согласен. 

 
Vladimir Kononenko:

согласен. 

После таких свечей теперь обычно делают продолжение в ту же сторону...своего рода контрольный выстрел на добивание депозита...так один раз сильно влетел, тоже думал откат попрет, а не тут то было...

 
Сергей Криушин:

После таких свечей теперь обычно делают продолжение в ту же сторону...своего рода контрольный выстрел на добивание депозита...так один раз сильно влетел, тоже думал откат попрет, а не тут то было...

где и когда влетел?

если так, то встаем не как раньше, а как теперь)

надо быть готовым ко всему. 

 

по другим инструментам 

Новый комментарий