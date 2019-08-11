Новостные импульсы в виде длинных свечей с последующей коррекцией. Возможность торговли на постновостном фоне меня (я):
Тут есть тема на эту тему https://www.mql5.com/ru/forum/260954 :)
там топикастер благополучно сигналит с 80% прибыли за пол года
По сигналу не понятно какую стратегию он использует.
ручками протестировал на канадце. работал исключительно с постновостной коррекцией. по четким правилам входа, выхода
согласен.
После таких свечей теперь обычно делают продолжение в ту же сторону...своего рода контрольный выстрел на добивание депозита...так один раз сильно влетел, тоже думал откат попрет, а не тут то было...
где и когда влетел?
если так, то встаем не как раньше, а как теперь)
надо быть готовым ко всему.
по другим инструментам
