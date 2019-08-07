Что случилось с тестером в режиме визуализация?
Без визуализации всё нормально.
В InInit Вы распечатываете из массива индекс #0 - но Вы туда сначала что-то положили, прежде чем распечатать?
То есть создали массив, забыли его инициализировать и пытаетесь из массива что-то получить ( а там ведь после создания и без инициализации может быть и мусор, а может быть какое-то осмысленное число - как повезёт)
Vladimir Karputov:
Если вы об этом, то не поможет.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int PSAR_Signal() { //-- ArrayInitialize(psar,0.0); ArraySetAsSeries(psar,true); //--- return (CopyBuffer(PSAR_Handle,0,0,1,psar)); }
Alexander Fedosov:
Если вы об этом, то не поможет.
Что-то копировать в буфер в обработчике OnInit() - нехорошее решение. Готовность данных однозначно нужно проверять и использовать в OnCalculate().
В OnInit() можно лишь обратиться к серийным данным для активизации их подкачки.
Пытаюсь получить значение стандартного индикатора на нулевом баре и в режиме Визуализация пишет что попало:
При этом без Визуального всё нормально.
Код проверки: