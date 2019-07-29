Написание индикатора

Приветствую! Помогите написать индикатор. Он должен находить значение закрытия последнего экстремума, затем исходя из этого значения делать вычисление по формуле, после вычисления у него получится отметка, на этой отметке в терминале он должен нарисовать линию. Индикатор простой, но не очень шарю в мт4, в c++ я немного продвинутый новичок)

 
 
вот примерно так
 
В МТ-МКЛ за неделю разберётесь. Попроще, чем С++. Обычно спешки нет. Не пожар ведь? )
 
Фриланс поможет. Лучшая помощь для новичка.

 
не пожар конечно, но хотелось бы скорее конечно. 

 
Торопиться абсолютно некуда. Форекс от вас не убежит, а вы может и успеете, если не лудоман.)
Рабочая система разрабатывается обычно неск месяцев. Индикатор погоды не сделает.
 
а проверяется и дорабатывается в течении всей жизни......

 
)) Тем более надо самому начинать делать. Спокойно и не торопясь.
А тож ведь на фриланс не напасесся, а на выходе ещё неизвестно что.
ЗЫ . У нас тут один пришел, вы тут все кретины, я, говорит, за пару недель, счас вам покажу как это делается. Уже почти два года показывает.)
Некуда торопиться.
 
Тема ушла немного в другое русло) Я попросил помощи о написании индикатора, а не философию :) Кто может помогите хотя бы научить индюк находить последний экстремум
 
Нетерпится слить депо?

