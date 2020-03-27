орел, решка, О,Р,О,О,О,О,О,О, далее О или Р 50/50? - страница 5
не уверен, что временной фактор можно отбросить.
Это уже другое дело.
про датчик: это сигнал для управления системой. который системой трактуется однозначно и принудительно возвращает систему к нулевому значению.
про монетку: у монетки только 1/0, а у баров (трендов) есть ещё и количественная характеристика (пункты). Аналогия не уместна
Вы не поняли о какой аналогии речь. Не нужно все буквально к ней сводить.
Есть у кого симулятор игры Пенни? Нашел один, но ссылка битая.
Раздельный поиск шаблонов. При раздельном поиске шаблонов по правилам игры Пенни в случайной бинарной пос-ти F0,5(N) ищут шаблон только одного вида. Например, в пос-ти «11010000110101000101000 000011» ищется шаблон «000». В примере подчёркнуты четыре пос-ти из нулей, которые совпадают с поисковым шаблоном «000». Искомый шаблон «000» найден по правилам игры Пенни четыре раза. Причём числа элементарных событий между выпадением двух шаблонов «000»
… «000» разные. Так во фрагменте пос-ти «0000110101000» между выпадением двух шаблонов «000» … «000» расположены семь элементарных бинарных событий (эл). В фрагменте «000101000» между выпадением шаблонов «000» … «000» три эла. В фрагменте «000 000» между шаблонами «000» … «000» ноль эл.
Приведённый пример поясняет графики рисунка 1. Графики показывают зависимость поисковых шаблонов, искомых поодиночке по правилам Пенни, от числа элементарных событий выпадающих между шаблонами одного вида. По оси «Х» рисунка 1 отложены количества бинарных элементарных событий (эл) выпавших между двумя поисковыми шаблонами. Так число ноль, на оси «Х» соответствует выше рассмотренной ситуации для шаблона «000», а именно: «000 000». Число один на оси «Х» соответствует: «0001000». Число два на оси «Х» соответствует ситуации: «00011000». Число три соответствует ситуациям: «000101000» и «000111000», и т.д. В масштабах рисунка 1 графики: «000» и «111» совпали. Так же совпали графики для: «100», «110», «011», «001». Совпали друг с другом и графики шаблонов: «101», «010». Поэтому, из-за совпадений перечисленных графиков, на рисунке 1 видны три линии отражающие распределение соответствующих поисковых шаблонов от числа элементарных событий, выпадающих между этими шаблонами, а не восемь графиков.
Из графиков рисунка 1 видно, что поисковые шаблоны (трёхбитовые ставки) в игре Пенни, не только встречаются в длинной (потоковой) пос-ти F0,5 с разными частотами, но и имеют разные скорости «затухания» [10]. Из внешнего вида этих графиков следует, что количество находимых шаблонов зависит от их вида. Меняя предсказания выпадения шаблона с одного вида на другой (например, с «000» на «110») мы меняем частоту выпадения шаблона. Например, искались комбинации «100», но по какимто причинам нужно уменьшить частоту угадываний искомых комбинаций, для этого поисковый алгоритм должен начать поиск шаблона «000», что приведёт к значительному сокращению выпадающих (находимых) серий.
Оставим в стороне рассмотрение связи частот угаданных серий для управления реальными физическими процессами, в которых выпадение серии выступает спусковой командой на физическое воздействие. Отметим лишь, что изменение частот угадывания (выпадения) серии достигающаеся путём замены одной искомой серии на другую, может быть использована для изменеие частоты физических реакций некоего устройства.
я в екселе моделировал - работает
поделись файликом пжл
Если я правильно понял, то наибольшая вероятность обнаружения, по правилам Пенни, будет у четырех шаблонов при двух элементарных событиях между ними. 100 11(0) 100 или 110 11(0) 110 или 011 00(1) 011 или 001 00(1) 001. их мы встретим чаще чем 000 11 000 или 111 00 111 или 101 00 101 или 010 11 010?
Из википедии
В следующей таблице приведены вероятности выигрыша игрока Б с тройками исходов.
Чтобы найти выигрышную тройку, в верхней строке таблицы найдите тройку игрока А, а в её столбце ищите максимальное число. В строке с этим числом в левом столбце будет стоять тройка игрока Б, которая выигрывает против заданной тройки игрока А с максимальной вероятностью. Например, пусть игрок А выбрал тройку 000. В 1-м столбце таблицы ищем наибольшее число, это 7/8. В левом столбце строки с числом 7/8 читаем тройку игрока Б 100, которая выигрывает против тройки 000 с вероятностью 7/8.
Я проверил на следующих случайных данных - это результаты стратегии покупаем с SL=TP. TP- это 1, SL - 0. У меня во всех вариантах где говорится, что есть преимущество игрока Б перед А все равно оно составляло примерно от 0 до 1% в пользу Б.
Какой вывод? Это не случайные результаты? Хотя кол-во 0 и 1 в последовательности одинаковое плюс минус 0,5%. так же как и кол во серий любой длины тоже одинаковое. Кто что думает?
Ничего не понятно, но было интересно.
Можете вывод сделать: эта вещь работает? Можно зарабатывать?
чуть позже... похоже я совершил ошибку. в парадоксе говорится именно о том чья серия наступит первой. Значит серию игрока А если она наступила после серии игрока Б. мы не считаем, как и наоборот. Поправлю скриптик о результатах сообщу ))