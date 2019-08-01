iMA. Встроенный в mt5 технический индикатор iMA ошибочно работает. - страница 3
Вот пример сбоя встроенного индикатора МА на графике EUR/USD М5 с периодом 12 - дернулась и стала как на снимке 1, на 2 снимке после нажатия "Обновить". Только что случилось.
Пожалуйста, укажите на каком оборудовании такое происходит:
Vladimir Karputov, 2019.07.31 12:12
Укажите такие данные:
скопируйте из вкладки "Журнал" три строчки (выделить три строки -> правый клик мышки -> Копировать)
и вставьте в сообщение. Должно получится вроде этого:
Вот (убрал дилера).