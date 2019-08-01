iMA. Встроенный в mt5 технический индикатор iMA ошибочно работает. - страница 3

Сбой МА После обновления

Вот пример сбоя встроенного индикатора МА на графике EUR/USD М5 с периодом 12 - дернулась и стала как на снимке 1, на 2 снимке после нажатия "Обновить". Только что случилось.

 
Пожалуйста, укажите на каком оборудовании такое происходит:

Ошибки, баги, вопросы

Vladimir Karputov, 2019.07.31 12:12

Укажите такие данные:

скопируйте из вкладки "Журнал" три строчки (выделить три строки -> правый клик мышки -> Копировать)


и вставьте в сообщение. Должно получится вроде этого:

2019.07.31 11:53:10.681 MetaTrader 5 x64 build 2093 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.07.31 11:53:10.685 Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3188 / 8077 Mb, Disk: 99 / 415 Gb, GMT+2
2019.07.31 11:53:10.685 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

  
2019.08.01 08:32:45.982 Terminal        MetaTrader 5 build 2085 started
2019.08.01 08:32:45.982 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 (build 7601), IE 11, UAC, Intel Core2 Duo  T8300 @ 2.40GHz, Memory: 1262 / 2012 Mb, Disk: 24 / 116 Gb, GMT+6
2019.08.01 08:32:45.982 Terminal        C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0144DF5563B1CBFFFE69DE52CC09B7C7

Вот (убрал дилера).

 
Невозможно что-то починить, если не знаешь что оно сломалось.
